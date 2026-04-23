Cafebiträde
2026-04-23
Söker en ny kollega till vårt team i Lund.
Vi söker dig som har erfarenhet av café/konditori eller liknande som trivs i fartfylld miljö.
Du ska vara flexibel, positiv & glad lagspelare.
Vi tror att du är engagerad person med mycket energi och positiv grundinställning.
Du ska vara noggrann, framåt, samt serviceinriktad & jobba med mer försäljning.
Tjänsten kräver stark passion för kundservice..
Som engagerad medarbetare så bör man vara van vid högt tempo som kräver att man kan hantera flera saker samtidigt, ex kund flöde och svara i telefon/ta emot beställningar.
I tjänsten ingår det att jobba i butiken med försäljning, att ta emot beställningar, förberedelser av baguetter, pastasallader, bullar, hantering av livsmedel och bakverk, lokalvård men inte baka.
Kassakrav är meriterande likaså erfarenhet av konditori/café. Behärska svenska språket i tal/ skrift då det är mycket kund kontakt.
Tjänsterna är tillsvidare med provanställning.
Du kan arbeta vardagar och lördagar allt från 06.15 till 17.45
Deltid ca 17tim/vecka
Arbetstiderna är 13.00 - 17.45 men kan ibland förekomma andra tider.
Sök enbart om du vet att du kan jobba dessa arbetstider i nuläget.
Kan bli mer vid semester/ sjukdom, höga arbetstoppar.
Tjänsten ska tillsättas inom kort & man kommer då att hålla kontinuerliga intervjuer så tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Rekryteringen startar omgående så vänta inte med ansökan.
Känner du att du, är den vi söker så tveka inte att skicka in din ansökan med ditt CV & personligt brev till anneskonditori@gmail.com
och
berätta varför det är just dig vi söker.
Är inte ansökan komplett så behandlas den inte.
Märk ansökan med "LUND"
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: anneskonditori@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""LUND"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astrids & Doris Bageri AB
(org.nr 556999-2158)
Kung Oskars väg 5 (visa karta
)
222 40 LUND Jobbnummer
9873048