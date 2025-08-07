Cafebiträde

konditori med eget bageri i centrala Ludvika där vi sätter kvalité och service i fokus. För att lyckas i rollen som konditoribiträde behöver du ha en positiv inställning, vara ordningsam samt trivas med att arbeta effektivt i ett varierat arbetstempo. Som konditoribiträde har du ett stort fokus på försäljning och kundservice men utför även enklare köksarbete samt disk. Erfarenhet inom service, sälj och cafe/konditori är meriterande men inget krav. Tjänsten innefattar arbete på vardagar med varierande arbetstider samt en helg i månaden och påbörjas i september. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 3 månaders provanställning. Vi håller intervjuer löpande och önskar därför din ansökan snarast.