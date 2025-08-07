Cafebiträde

Ludvikas Bageri Konditoriet AB / Butikssäljarjobb / Ludvika
2025-08-07


konditori med eget bageri i centrala Ludvika där vi sätter kvalité och service i fokus.
För att lyckas i rollen som konditoribiträde behöver du ha en positiv inställning, vara ordningsam samt trivas med att arbeta effektivt i ett varierat arbetstempo. Som konditoribiträde har du ett stort fokus på försäljning och kundservice men utför även enklare köksarbete samt disk. Erfarenhet inom service, sälj och cafe/konditori är meriterande men inget krav.
Tjänsten innefattar arbete på vardagar med varierande arbetstider samt en helg i månaden och påbörjas i september.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 3 månaders provanställning. Vi håller intervjuer löpande och önskar därför din ansökan snarast.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ludvikaskonditori@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ludvikas Bageri Konditoriet AB (org.nr 559433-6306)
Storgatan 17 (visa karta)
771 30  LUDVIKA

Jobbnummer
9448855

