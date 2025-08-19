C-chaufför sökes till Tvätteri
Bröderna Fraimans Industritvätt AB / Fordonsförarjobb / Håbo
2025-08-19
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi är ett familjeägt tvätteri med hög yrkesstolthet och är en väl etablerad aktör i branschen. Majoriteten av det som tvättas här är textiler & arbetskläder som ägs av oss och hyrs ut till hotell & restauranger i Stockholmsområdet.
Just nu söker vi en Distributionsförare som kommer vara en nyckelroll i vårt dagliga arbete. Du kommer vara navet i vår logistik, och ditt jobb ligger till grund för den goda relationen vi har med våra kunder.
Som Distributionsförare kommer du:
• Komma till jobbet, packa din bil som du sedan kör ut och levererar ren tvätt till kunder i Stockholmsområdet efter turlista
• När du kommer tillbaka efter din dag packar du din bil med morgondagens burar & säckar
• Kontrollera lasten, se till att rätt gods är med på din körning och att märkningen & följesedlarna är korrekta
• Vara ansiktet utåt mot våra kunder och den personliga servicen är väldigt viktig för ditt arbete
• Burarna & säckarna som du transporterar är ibland tungt packade, vilket betyder arbetet stundtals är fysiskt krävandePubliceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
• 2 års erfarenhet av en liknande roll
• C - körkort & YKB
• Klara av ett fysiskt krävande arbete
• Svenska i tal & skrift (alternativt perfekt engelska) - du kommer ha mycket kundkontakt
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande & prestigelös - eftersom du till stor del kommer att arbeta självständigt & måste kunna möta kundens behov i alla lägen
Noggrann & strukturerad - eftersom det är en grundförutsättning för att kunna ha koll på ditt dagliga arbete
Meriterande om du har:
• Jobbat inom tvätteribranschen förutÖvrig information
Start: Omgående efter överenskommelse
Arbetstider: Varierande, men för det mesta på vardagar mellan 5-17
Placering: Du utgår från tvätteriet i Bålsta!
Anställningsform: Heltid, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Ansökan: Skicka din ansökan här!Andreas@fraimans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobbansokan@fraimans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Fraimans Industritvätt AB
(org.nr 556721-2302), http://www.fraimans.se
Hornvägen 7 (visa karta
)
746 50 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bröderna Fraimans Industritvätt AB Kontakt
Andreas Bondesson Andreas@fraimans.se Jobbnummer
9465033