C-chaufför sökes till Tvätteri

Bröderna Fraimans Industritvätt AB / Fordonsförarjobb / Håbo
2025-08-19


Om jobbet
Vi är ett familjeägt tvätteri med hög yrkesstolthet och är en väl etablerad aktör i branschen. Majoriteten av det som tvättas här är textiler & arbetskläder som ägs av oss och hyrs ut till hotell & restauranger i Stockholmsområdet.

Just nu söker vi en Distributionsförare som kommer vara en nyckelroll i vårt dagliga arbete. Du kommer vara navet i vår logistik, och ditt jobb ligger till grund för den goda relationen vi har med våra kunder.

Som Distributionsförare kommer du:

• Komma till jobbet, packa din bil som du sedan kör ut och levererar ren tvätt till kunder i Stockholmsområdet efter turlista
• När du kommer tillbaka efter din dag packar du din bil med morgondagens burar & säckar
• Kontrollera lasten, se till att rätt gods är med på din körning och att märkningen & följesedlarna är korrekta
• Vara ansiktet utåt mot våra kunder och den personliga servicen är väldigt viktig för ditt arbete
• Burarna & säckarna som du transporterar är ibland tungt packade, vilket betyder arbetet stundtals är fysiskt krävande

Publiceringsdatum
2025-08-19

Kvalifikationer
• 2 års erfarenhet av en liknande roll
• C - körkort & YKB
• Klara av ett fysiskt krävande arbete
• Svenska i tal & skrift (alternativt perfekt engelska) - du kommer ha mycket kundkontakt

Vi söker dig som är:

Ansvarstagande & prestigelös - eftersom du till stor del kommer att arbeta självständigt & måste kunna möta kundens behov i alla lägen

Noggrann & strukturerad - eftersom det är en grundförutsättning för att kunna ha koll på ditt dagliga arbete

Meriterande om du har:

• Jobbat inom tvätteribranschen förut

Övrig information
Start: Omgående efter överenskommelse
Arbetstider: Varierande, men för det mesta på vardagar mellan 5-17
Placering: Du utgår från tvätteriet i Bålsta!
Anställningsform: Heltid, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Ansökan: Skicka din ansökan här!
Andreas@fraimans.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobbansokan@fraimans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bröderna Fraimans Industritvätt AB (org.nr 556721-2302), http://www.fraimans.se
Hornvägen 7 (visa karta)
746 50  BÅLSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bröderna Fraimans Industritvätt AB

Kontakt
Andreas Bondesson
Andreas@fraimans.se

Jobbnummer
9465033

