Byggnads söker redovisningsansvarig
Svenska Byggnadsarbetarförbundet / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-01-13
Är du intresserad av att vidareutveckla arbetsprocesser? Söker du en roll där du kan påverka och göra skillnad? Då kan rollen som redovisningsansvarig på Byggnads förbundskontor vara din nästa utmaning. Välkommen att vidareutvecklas tillsammans med oss i en prestigelös miljö på ett av Sveriges starkaste fackförbund.
Förbundskontorets uppdrag handlar till stora delar om att hålla samman hela förbundets verksamhet samt att driva och påverka debatten i samhället. Allt för att ta tillvara medlemmarnas intressen och förbättra villkoren inom byggbranschen, även ur ett internationellt perspektiv. Byggnads består av ett förbundskontor och 10 regioner som alla är egna juridiska personer.
Administrativa enheten ansvarar för förbundets ekonomiprocesser och arbetar för att stödja ledning och verksamhet med planering, budgetering, redovisning, uppföljning, analyser och beslutsunderlag som bidrar till styrning och utveckling av förbundet. Administrativa enheten består av redovisning, lön, medlemsredovisning samt HR. Totalt arbetar 9 medarbetare på administrativa enheten.
Huvudsakliga arbetsområden
Som redovisningsansvarig kommer du att utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom administrativa enheten. Det innefattar bland annat fakturahantering, löpande redovisning, avstämningar, ansvar för månads- kvartals- och årsbokslut, skatteberäkningar, årsredovisningar, deklarationer och koncernredovisning fastighetsbolag, förbereda rapportering till förbundsstyrelsen samt upprättande av likviditetsprognoser. Du deltar i det operativa arbetet och utvecklar rutiner, processer och anvisningar för redovisningen.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer och erfarenheter
En akademisk examen inom ekonomi/redovisning eller erfarenhet som vi bedömer är likvärdig.
Flerårig erfarenhet från redovisning och rapportering i bolag/förvaltning med stora flöden.
Erfarenhet av arbete i normalt förekommande system för ekonomi samt att du har goda kunskaper i Excel och andra MS Office-verktyg.
Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Har du erfarenhet av att arbeta i en ideell organisation är det starkt meriterande.
Viktiga personliga egenskaper
Du är en trygg och utvecklingsinriktad person. Du är i yrkesutövningen noggrann, strukturerad och har förmåga att växla mellan detaljfokus och helhetsperspektiv. Du är tydlig i din kommunikation och har god samarbetsförmåga. Du är trygg i att ta egna initiativ och beslut samtidigt som du har förmåga att ändra ditt synsätt och tillvägagångssätt efter nya omständigheter.
Vi eftersträvar mångfald när det gäller ålder, kön och kulturell bakgrund. Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsens värderingar.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en bred roll med stora möjligheter att påverka ett viktigt område samtidigt som du själv planerar din dag. Varje dag möts du av engagerade kollegor och ett trivsamt arbetsklimat. Vi sitter i fina lokaler centralt i Stockholm!Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. Tillsammans är vi över 100 000 starka, stolta och trygga medlemmar. Vi arbetar för bättre löner och säkrare arbetsmiljö. Byggnads organiserar ett 80-tal yrkesgrupper och är medlem i LO.
Närmare upplysningar lämnas av Susanna Tiainen, Ekonomichef, tfn 070-379 42 42 eller e-post: susanna.tiainen@byggnads.se
. Fackliga frågor besvaras av Mikael Fältskog, facklig företrädare Handels, tfn 010-601 12 28 eller e-post: mikael.faltskog@byggnads.se
.
Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde enlig överenskommelse. Provanställning tillämpas. Lön enligt gällande kollektivavtal. Tjänsten är förlagd i Stockholm.
Mejla din ansökan, inklusive CV och personligt brev, till rekrytering@byggnads.se
märkt med "Redovisningsansvarig". Sista ansökningsdag är 2026-02-04.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så mejla gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: rekrytering@byggnads.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Byggnadsarbetarförbundet
106 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Byggnadsarbetarförbundet Jobbnummer
