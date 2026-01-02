Byggledare Mät - Gerstaberg
2026-01-02
Om uppdraget
Byggledaren kommer att arbeta i projekt Gerstaberg inom program Ostlänken. Projektet är beläget strax söder om Södertälje och utgör Ostlänkens anslutningspunkt till Västra stambanan. Inom projektet anläggs en planskild anslutning i form av en fly-over-bro.
Projekt Gerstaberg omfattar flera pågående entreprenader, där fly-over-bron ingår i projektets största entreprenad med ett kontraktsvärde om cirka 1,8 miljarder kronor.
Om rollenI rollen som Byggledare Mät ansvarar du för att följa upp entreprenörens arbete och säkerställa att projektet genomförs enligt avtal, krav och regelverk.
Uppdraget omfattar bland annat att:
Följa upp entreprenörens arbete avseende tid, kostnad, kvalitet och innehåll
Säkerställa att tekniska krav, regelverk och projekterade lösningar uppfylls
Medverka i planering, samordning och uppföljning av produktionen
Hantera avvikelser, ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser
Granska och följa upp underlag för ersättning och mängdförteckningar
Delta i bygg- och ekonomimöten samt rapportera status och ekonomi
Säkerställa att erforderlig dokumentation tas fram för förvaltningsskedet
Arbetet sker delvis i eller i anslutning till driftsatt järnvägsanläggning, vilket innebär att arbete nattetid och på helger kan förekomma. Beordrat arbete utanför normal arbetstid bedöms inte överstiga cirka 30 % av uppdragets omfattning.
Obligatoriska kravSamtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller har en annan utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av minst 2 års heltidsarbete, de senaste 5 åren, som beställarstöd mät i järnvägsprojekt. Med ansvar att självständigt ansvara för beställarorganisationens arbete med MSS.
Dokumenterad erfarenhet om AMA Anläggning, MER Anläggning samt entreprenadjuridik AB04 och ABT06.
Mätteknisk behörighet Trafikverket Klass 1.
Dokumenterad erfarenhet av 3D CAD/BIM.
Dokumenterad kunskap av SBG GEO och Topocad.
Genomförd utbildning för att kunna verka som Beställarens byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U), alternativt möjlighet att genomföra utbildningen senast sex månader efter uppdragsstart.
Genomförd utbildning BASÄSKYDD med giltig behörighet, alternativt möjlighet att genomföra utbildningen och erhålla giltig behörighet senast sex månader efter uppdragsstart.
Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Giltigt körkort B.
Uppdragsinformation
Uppdraget ska påbörjas 2026-03-01 t o m 2028-02-28.
Option: Beställaren har ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktet med ytterligare 1 år + 1 år.
Omfattning: Beräknad beläggningsgrad för uppdraget är 80-100 % av årsarbetstid avses 1 700 timmar.
Stationeringsort för resurskonsulten är programmets projektkontor i Södertälje samt på entreprenörs plats.
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
.
