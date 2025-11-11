Byggledare/Entreprenadingenjör
Nu har du chansen att bli en del av ett engagerat team med spännande byggprojekt och stora möjligheter att växa i din roll! Har du bakgrund inom bygg och trivs i en analytisk och samordnande roll där teknik, ekonomi och planering möts? Då kan tjänsten som entreprenadingenjör vara helt rätt för dig - scrolla vidare och sök redan idag!ARBETSUPPGIFTERSom entreprenadingenjör hos vår samarbetskund får du en varierande och utvecklande vardag där du arbetar nära projektledare och byggledare för att säkerställa att projekten drivs effektivt - både tekniskt och ekonomiskt.Du kommer att vara en nyckelperson i byggprocessen med ansvar för att ta fram, följa upp och analysera kalkyler, tidplaner och kostnadsprognoser. Rollen innebär också att du bidrar till tekniska lösningar, deltar i byggmöten och stöttar platsorganisationen med dokumentation, upphandlingar och projektrapportering.Exempel på arbetsuppgifter:Ta fram och följa upp kalkyler, budget och ekonomiska prognoserDelta i byggmöten och säkerställa att tekniska lösningar följer krav och standardUpprätta och följa upp tidplaner och kvalitetsdokumentationHantera upphandlingar och kontakt med leverantörer och entreprenörerStötta projektledningen i byggtekniska och administrativa frågorMedverka vid platsbesök, byggmöten och uppföljning av arbetsmiljö och kvalitetProjekten är varierande man arbetar i projekt mot offentlig och privat sektor.OM FÖRETAGETVår kund är ett modernt och väletablerat företag i Värmland som årligen driver över 350 uppdrag inom bygg, samhällsplanering och arkitektur.Här arbetar engagerade specialister som brinner för hållbar utveckling och innovativa lösningar. Företaget är uppdelat i tre affärsområden: Arkitektur, Bygg & Projektledning och Samhällsplanering, vilket skapar en unik helhetssyn på projekten.DIN PROFILFör att trivas i rollen som entreprenadingenjör tror vi att du är noggrann, analytisk och kommunikativ. Du har ett stort tekniskt intresse och gillar att kombinera struktur med problemlösning.Du har god förståelse för entreprenadjuridik (AB/ABT), byggteknik och projektledning - och trivs i samarbetet mellan kontoret och byggplatsen.Du kommer att ha mycket kontakt med både interna projektteam och externa entreprenörer, vilket gör att din sociala förmåga och tydliga kommunikation blir viktiga framgångsfaktorer.Kompetenskrav:Byggingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk utbildningNågra års erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschenGod kunskap om entreprenadformer (AB/ABT)Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skriftB-körkortMeriterande:Erfarenhet som byggledare, kalkylator eller projektingenjörErfarenhet av upphandling, besiktning eller kontrollansvarErfarenhet av projekt inom offentlig sektorOM OSSFramtiden arbetar med både bemanning och rekrytering - och vårt mål är att göra skillnad i människors liv. Vi hjälper människor att hitta rätt jobb och företag att hitta rätt kompetens.Vi är specialister på att rekrytera inom teknik, bygg och industri - och finns representerade på sju orter i Sverige.VILLKORStartdatum: Enligt överenskommelseOrt: KarlstadArbetstider: 8-17Omfattning: 100 % Ersättning
