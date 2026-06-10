Koordinator för Manualer & Användardokumentation - Solna

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Solna
2026-06-10


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Om uppdraget 🚀
Vår kund genomför ett omfattande transformationsprogram där en ny gemensam butikslösning införs för samtliga butiker och föreningar. Förändringen innebär nya system, processer och arbetssätt, vilket skapar ett stort behov av tydlig, användarvänlig och pedagogisk dokumentation.
Nu söker vi en Koordinator för Manualer & Användardokumentation som ansvarar för att strukturera, samordna, producera och kvalitetssäkra manualer och instruktioner som stödjer verksamheten i övergången till de nya arbetssätten.
I rollen arbetar du nära Key Users, förändringsledare, utbildningsansvariga och andra intressenter. Du ansvarar för helheten kring dokumentationsarbetet – från planering och struktur till färdig publicering.
Dina arbetsuppgifter 📝
Etablera och förvalta gemensamma mallar, standarder och strukturer för manualer och instruktioner

Planera, koordinera och följa upp dokumentationsarbetet tillsammans med relevanta intressenter

Samordna dokumentation mellan olika processområden för att säkerställa enhetlighet och undvika dubbelarbete

Producera, redigera och färdigställa användarmanualer baserat på verksamhets- och systemunderlag

Säkerställa att material är pedagogiskt, tydligt och målgruppsanpassat

Stötta Key Users i framtagning och strukturering av innehåll

Fungera som sammanhållande länk mellan olika verksamhetsområden

Samarbeta med utbildnings-, kommunikations- och förändringsledningsfunktioner

Följa upp användning och feedback samt driva kontinuerliga förbättringar av dokumentation och arbetssätt

Förväntade leveranser 🎯
Enhetliga och kvalitetssäkrade manualer och instruktioner

Dokumentationsstruktur och arbetssätt som används genom hela programmet

Pedagogiskt och användarvänligt material anpassat för butikspersonal

Samordnad dokumentation mellan processområden och initiativ

Löpande uppdatering och förbättring av dokumentation i takt med verksamhetsförändringar

Din profil ✅Obligatoriska kompetenser
Erfarenhet av att producera användardokumentation, manualer eller utbildningsmaterial

Erfarenhet av koordinering och samordning i projekt eller program med många intressenter

God förmåga att skriva pedagogiskt, strukturerat och målgruppsanpassat

Erfarenhet av kvalitetssäkring av dokumentation och informationsmaterial

Förståelse för förändringsarbete och implementering av nya system eller processer

Mycket god svenska i tal och skrift

Meriterande färdigheter
Erfarenhet från retail, butik eller dagligvaruhandel

Erfarenhet från större transformations- eller förändringsprogram

Erfarenhet av arbete nära utbildning, kommunikation eller förändringsledning

Personliga egenskaper 🌟
Självständig och initiativtagande

Strukturerad och metodisk

Pedagogisk och kommunikativ

Samarbetsorienterad och lyhörd

Noggrann med hög kvalitetsmedvetenhet

Förmåga att hantera flera parallella arbetsflöden samtidigt

Information 📍
Plats: Solna Distansarbete: Upp till 25 % Omfattning: Heltid (100 %) Period: ASAP – 2026-12-31 Språk: Svenska Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7885670-2046083".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9957288

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