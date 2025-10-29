Byggadministratör
2025-10-29
Vi söker en Byggadministratör till ett företag i Karlskrona. Start är omgående, 12 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med. Dina arbetsuppgifter kommer vara:
Avlastning upprättande inköpsorder i företagets system
Budgetuppföljning.
Löpande fakturafrågor
Dokumentation/bevakning gateprocess
Uppföljning inköp UE
Uppföljning underlag logistik månadsvis
Bevakning av ÄTA och se till så underlag är komplett
Uppföljning tid och betalplaner
Avvikelsehantering
Protokollföring
Publiceringsdatum2025-10-29Kravprofil för detta jobb
Högskoleexamen inom samhällsbyggnad
Erfarenhet som Projekt/entreprenadingengör från större byggprojekt meriterande
Analytisk
Ta egna initiativ
Positiv och lösningsorienterad person
För den här rollen så krävs flytande svenska och engelska, både i tal och skrift. Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Karlskrona. Start är omgående, 12 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med. För den här rollen behöver du vara på plats 100% i Karlskrona.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande. Ansvarig rekryterare på Incluso är Emma Hörnsten. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213) Arbetsplats
Incluso Kontakt
Emma Hörnsten emma@incluso.se
9579303