Butiksmedarbetare - Heltid

Hirely AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg
2025-10-23


Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.

Är du social, serviceinriktad och trivs i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi söker! Vår kund i Helsingborg söker nu en engagerad butiksmedarbetare på heltid som vill vara en del av ett härligt team och bidra till att ge kunderna bästa möjliga upplevelse.

Om rollen

Som butiksmedarbetare kommer du att vara butikens ansikte utåt. Du arbetar med allt från kundservice och varuplock till kassaarbete och enklare administrativa uppgifter. Rollen kräver engagemang, noggrannhet och en positiv inställning, oavsett om du möter kunder i kassan eller fyller på varor i hyllorna.

Exempel på arbetsuppgifter

Ge professionell och trevlig service till kunder

Kassaarbete och hantering av betalningar

Påfyllning av varor och säkerställande av välfyllda och snygga hyllor

Städning och ordning i butiken

Ta emot leveranser och hantera enklare lagerarbete

Vi söker dig som

Är serviceinriktad, positiv och trivs med kundkontakt

Har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i team

Är ansvarsfull, noggrann och klarar av ett högt tempo

Kan kommunicera väl på svenska (engelska är meriterande)

Meriterande

Tidigare erfarenhet av arbete inom butik, service eller lager

Kassavana eller erfarenhet av dagligvaruhandel

Om anställningen

Omfattning: Heltid

Ort: Helsingborg

Arbetstider: Varierande tider, både vardagar och helger

Anställningsform: Tillsvidare eller längre uppdrag med möjlighet till förlängning

Start: Enligt överenskommelse

Vi erbjuder

En trygg anställning med kollektivavtal

Introduktion och upplärning

En social och varierande arbetsmiljö

Möjlighet till utveckling inom detaljhandel

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9571951

