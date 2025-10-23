Butiksmedarbetare - Heltid
2025-10-23
Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.
Är du social, serviceinriktad och trivs i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi söker! Vår kund i Helsingborg söker nu en engagerad butiksmedarbetare på heltid som vill vara en del av ett härligt team och bidra till att ge kunderna bästa möjliga upplevelse.
Om rollen
Som butiksmedarbetare kommer du att vara butikens ansikte utåt. Du arbetar med allt från kundservice och varuplock till kassaarbete och enklare administrativa uppgifter. Rollen kräver engagemang, noggrannhet och en positiv inställning, oavsett om du möter kunder i kassan eller fyller på varor i hyllorna.
Exempel på arbetsuppgifter
Ge professionell och trevlig service till kunder
Kassaarbete och hantering av betalningar
Påfyllning av varor och säkerställande av välfyllda och snygga hyllor
Städning och ordning i butiken
Ta emot leveranser och hantera enklare lagerarbete
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, positiv och trivs med kundkontakt
Har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i team
Är ansvarsfull, noggrann och klarar av ett högt tempo
Kan kommunicera väl på svenska (engelska är meriterande)
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom butik, service eller lager
Kassavana eller erfarenhet av dagligvaruhandel
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Ort: Helsingborg
Arbetstider: Varierande tider, både vardagar och helger
Anställningsform: Tillsvidare eller längre uppdrag med möjlighet till förlängning
Start: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal
Introduktion och upplärning
En social och varierande arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom detaljhandel Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9571951