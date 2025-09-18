Butikskonsulent Köping

Hultén Försäljning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Köping
2025-09-18


Hultén Försäljning AB erbjuder helhetslösningar med tydliga, starka varumärken. Utöver vårt sortiment av förpackad konfektyr har vi har ett brett lösviktssortiment av både godis och naturgodis där vi samarbetar med ett 50-tal olika leverantörer, svenska såväl som utländska. Våra goda leverantörsrelationer ger oss tillgång till tusentals olika artiklar, många helt unika. Vi marknadsför vårt lösviktsgodis under konceptet "Candy Collection" och vårt naturgodis under konceptet "Snacks Collection". Våra koncept ska vara välskötta, levande och säljande. Våra kunder ska känna sig nöjda, trygga och förväntansfulla.
Nu söker vi en person som vill drifta våra butiker i köping på ca 13 tim/vecka samt extra vid behov, med plock Måndag, Torsdag samt Lördag Fm. Tjänsten kommer att starta omgående för upplärning. Körkort och bil är ett krav.
Som butikskonsulent hos oss på Hultén är du en viktig resurs ute i butik. Vi söker dig som är självgående och positiv person med god känsla för service. Du är utåtriktad, social och har lätt för att prata med personer i din omgivning. Vi värdesätter att du arbetar effektivt och är flexibel . Dina främsta arbetsuppgifter blir att sköta om påfyllnad och orderläggning på våra lösviktsavdelningar med konfektyr i livsmedelsbutiker..
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av butiksarbete, vi erbjuder internutbildning för våra medarbetare.
Bil och körkort är ett krav
Tjänsten ska tillsättas så fort vi hittar rätt kandidat och med start v 40.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: linda.b@hfsg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köping".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hultén Försäljning AB (org.nr 556496-8989)
731 33  KÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hulten försäljning

9516020
9516020

