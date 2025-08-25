Butikschef New Yorker Nacka Forum
2025-08-25
Till vårt team i Nacka söker vi nu en Store Manager
Med över 1.200 butiker i 48 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 16.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 40 år. Bli en del av vårt team!
Huvudsakliga arbetsområden
• Ledning av butiken enligt New Yorkers koncept
• Ansvar för försäljning, omsättning och inventering
• Ansvar för den dagliga driften av butiken
• Uppföljning av företagsekonomiska nyckeltal
• Leda och motivera teamet
• Upplärning och kontinuerlig utveckling av medarbetarna
• Personalplanering och schemaläggning
• Rekrytering av extrapersonal
• Personaladministration och försäljningsadministration
• Alla i butiken förekommande uppgifter
• Samarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat New Yorker
Din profil
• Erfarenhet av personalledning från detaljhandeln
• Erfarenhet av personaladministration, försäljnings-administration och gärna ekonomiskt ansvar
• Gymnasieutbildning samt gärna högre utbildning inom arbetsledning, ekonomi och/eller handel och mode
• Minst 2 års arbete inom detaljhandeln och talang för försäljning
• Affärsmässig med fokus på kostnader och lönsamhet
• Ledarförmåga och coachar dina medarbetare
• Kommunikativ, tydlig och lyhörd
• Strukturerad, självgående och organisationsförmåga
• Engagerad och teamorienterad
• Flexibel, stresstålig och trivas att arbeta i högt tempo
• Hög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från modebranschen
• Goda kunskaper i svenska och engelska, meriterande är kunskaper i tyska samt goda kunskaper i Excel
Vi erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med platta hierarkier och korta koordinationsvägar. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan online!
Tjänsten är på heltid tillsvidare med 6 månaders provanställning med start omgående eller enligt överenskommelse.Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I samband med denna rekrytering samarbetar New Yorker med Retail Recruitment och frågor besvaras av ansvarig rekryterare Monica Sveiven, 0702584200.
Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med din ansökan!
