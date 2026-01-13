Butiksansvarig, Hofors
2026-01-13
Vill du bli en del av ett växande familjeföretag, där din roll är att få utveckla och ansvara för vår butik i Hofors? Har du tidigare erfarenhet av försäljning och ett intresse för teknik, hydraulik och pneumatik? Då kan det vara dig vi söker som butiksansvarig till vår kommande butik i Hofors!Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Hydroscand växer och öppnar snart en ny butik i Hofors med planerad öppning våren 2026.
Din uppgift är att skapa förutsättningar för att butiken ska kunna utvecklas, i takt med våra kunders önskemål och krav. Du ansvarar för att fylla på butiken, hålla ordning och se till att alltid ha rätt produkter på hyllorna samt på lagret. Du jobbar även med personlig försäljning över disk samt hantering av in- och utgående gods. Ditt jobb blir, att på ett ödmjukt och professionellt sätt, finna den bästa lösningen för varje enskild kund. Andra dagliga arbetsuppgifter är inkommande förfrågningar, materialanskaffning och orderhantering. Dessutom förekommer monterings- och produktionsarbete.
Till en början kommer det bara vara du som är anställd i butiken, men du kommer att få uppbackning av dina kollegor från övriga distriktet. Upplärning kommer att ske i våra butiker i Sandviken och Gävle
Vi erbjuder
En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder både interna och externa utbildningar. Som ny medarbetare på Hydroscand får du alltid en tydlig introduktionsplan och blir tilldelad en mentor, allt för att säkerställa att du får en så bra upplärning som möjligt.
Hos oss får du ett arbete med mycket kundkontakt och goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt.Profil
Du bör ha ett stort tekniskt intresse samt tidigare erfarenhet av försäljning. Det är viktigt att du har ett stort engagemang, är lösningsfokuserad, ordningsam och har en känsla för god service. För att lyckas i rollen bör du vara van vid att arbeta i Office-programmen och något affärssystem. Vi ser gärna att du har vana av att meka och skruva, samt utbildning eller arbetslivserfarenhet inom fordons- eller hydraulikteknik.
Branscherfarenhet är meriterande.
Dessutom vill vi att du har en god social kompetens samt en förmåga att skapa och vårda goda relationer, med både kunder och medarbetare.
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad?
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Kristofer Halvorsen (distriktschef) på telefon: 026-10 36 97
Sista ansökningsdag är den 9 februari 2026 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. OBS! Ansökning sker via vår karriärsida (ansökning via e-post undanbedes).
Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
För mer företagsinformation, vänligen besök hydroscand.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hydroscand AB
(org.nr 556130-7124)
Hästskovägen 1
813 33 HOFORS
