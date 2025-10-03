Butikksäljare till Smaralda
Butikssäljare till Smaralda

Smaralda Kläder & Interiör AB / Butikssäljarjobb / Karlskrona
2025-10-03
Vi söker butiksmedarbetare till lifestylebutik med ett spännande koncept. Vi säljer kläder, accessoarer, möbler och inredning. Du ska vara en driven säljare med stort intresse för färg, form, styling och detajler. Du måste vara serviceminded med ett glatt positivt humör. Vi vill gärna att du har någon erfarenhet att försäljning, men inget krav, viktigaste att du är villig till att lära och förstå vårt sätt att arbeta. Vi jobbar i ett litet, trevligt team med personlig service till våra kunder. Jobbet innefattar också viss uppackning, påfyllning och iordningställande av butiken. Låter detta spännande, tveka inte att höra av dig till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: charlotta.lindrup@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Smaralda Karlskrona".

Arbetsgivare: Smaralda Kläder & Interiör AB
371 33 KARLSKRONA Arbetsplats
Smaralda Kläder & interiör Karlskrona Kontakt
Charlotta Lindrup Molnes charlotta.lindrup@gmail.com Jobbnummer
