Bussförare Årjäng
Nobina Sverige AB / Lokförarjobb / Årjäng Visa alla lokförarjobb i Årjäng
2026-02-25
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobina Sverige AB i Årjäng
, Arvika
, Säffle
, Grums
, Sunne
eller i hela Sverige
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Vi ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Ett av våra viktigaste uppdrag är att leva upp till Nobinas resenärslöfte. Våra resenärer ska alltid känna sig välkomna och trygga, få information som är betydelsefull för sin resa och veta att de reser hållbart med oss. Läs mer här.
Trafikområde Värmlabnd består av ca 700 medarbetare och vi kör varje dag ca 300 bussar. Tillsammans med vår uppdragsgivare Värmlandstrafik ansvarar vi för att driva och utveckla busstrafiken i Värmland.
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Som bussförare är du utåtriktad, flexibel och tycker om både service och kundkontakter. Du möter stressiga situationer och miljöer på ett lugnt och tryggt sätt. Du har ett säkert körsätt och kör miljövänligt.
Vidare ser vi att du:
Har D-körkort och giltigt YKB.
Har goda svenska kunskaper i tal och skrift.
Kan arbeta oregelbunda tider
Som ny medarbetare på Nobina får du en gedigen introduktion och möjlighet till fortsatt kompetensutveckling.
Ansökan och om tjänsten
Vi vill ha din ansökan senast: [Project.ApplicationDue] . Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Vi erbjuder anställningsform - heltid 100%.
Lön enligt kollektivavtal. Du som tidigare har arbetat som bussförare får tillgodoräkna dig år(inom EU) för inplacering i lönestegen.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs digitala tester (godkänt resultat krävs), hälsoundersökning inför anställning samt inhämtning av utdrag ur belastningsregistret, vilket skickas via e-post och sms och godkänns med BankID.
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsansvarig charlotte.sjoberg@nobina.se
Har du inte de kvalifikationer som vi skriver här ovanför men vill arbeta som bussförare?
Nobina anordnar bussförarutbildningar på utvalda orter. Klicka här för att se om det finns någon sökbar utbildning just nu eller prenumerera på våra utbildningar genom att klicka här.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Nobina är ett mångfaldens företag. Vi tror på mångfald och att det berikar personer, grupper och oss som företag. På Nobina arbetar vi aktivt med att främja mångfald och att ta tillvara kompetens hos alla medarbetare. Läs mer om vårt arbete med mångfald här.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
enligt BBA avtalet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nobina Kontakt
Gruppchef
Geir Pedersen geir.pedersen@nobina.se Jobbnummer
9763933