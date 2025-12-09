Bussförare
Beredskapslyftet Ideell Fören / Lokförarjobb / Nacka Visa alla lokförarjobb i Nacka
2025-12-09
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beredskapslyftet Ideell Fören i Nacka
, Karlskoga
, Västerås
, Skara
, Linköping
eller i hela Sverige
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Nobina Sverige AB är Nordens största kollektivtrafikföretag och kör bussar samt annan kollektivtrafik på uppdrag av regionala aktörer i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Företaget har cirka 15 000 medarbetare och arbetar för att göra vardagsresor mer hållbara genom innovation och smarta mobilitetslösningar.
Plats:
Nacka-Värmdö
Vem vi söker:
BussförarePubliceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
• Framföra buss säkert, pålitligt och miljövänligt
• Ge god service till resenärerna så att de känner sig välkomna, informerade och trygga under hela resan
• Följa Nobinas riktlinjer gällande säkerhet, punktlighet och kommunikationKvalifikationer
• Svenska på medelnivå (kan delta i vardagliga samtal, ställa och besvara vanliga frågor)
• Svenskt D-körkort
• Kan arbeta oregelbundna arbetstider (tidiga morgnar, kvällar, helger)
• Tryggt, säkert och miljömedvetet körsätt
• Saknar du YKB kan Nobina ofta hjälpa till med dettaProfil
• Serviceinriktad, social och trivs med kundkontakt
• Lugn och stabil i stressiga situationer och intensiva miljöer
• Flexibel och anpassningsbar till olika scheman och resenärsbehov
• Ansvarsfull och engagerad i säkerhet och hållbarhet
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• Heltidsanställning (100 %)
• Tillsvidareanställning
• Skiftarbete inklusive tidiga morgnar, kvällar, helger och dagtid måndag-fredag
• Friskvårdsbidrag
• Personalrabatter
• Arbetskläder och uniform ingår
Viktigt:
Denna tjänst ingår i ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja nyanlända tredjelandsmedborgare i att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Kandidater som tillhör målgruppen uppmuntras att söka. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
, https://connectingjobs.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Beredskapslyftet Jobbnummer
9635600