Business Development Manager / Affärsutvecklingschef
2025-08-10
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
Affärsutvecklingschef
Vill du ta nästa steg i karriären och leda en framgångsrik restaurang mot nya höjder? Vi söker nu en driven och resultatinriktad Affärsutvecklingschef som vill ansvara för utvecklingen av verksamhet. Här får du en nyckelroll i en internationellt välkänd kedja - med stora möjligheter att påverka och växa tillsammans med oss.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning, tillsvidare
Lön enligt marknadsläge
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten i en stark och välkänd varumiljö
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling inom detaljhandel eller liknande bransch
Är resultatinriktad, strukturerad och engagerad
Har god kommunikativ förmåga och trivs i en dynamisk arbetsmiljö
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök senast: 2025-08-30
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: nordbyfood.se@outlook.com
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
E-post: nordbyfood.se@outlook.com
