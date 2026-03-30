Business Controller - långt konsultuppdrag
2026-03-30
Vi söker en engagerad Business Controller som vill bidra till vår kunds tillväxt. Vår kund är verksamma inom kritisk infrastruktur och vi söker nu dig som vill ta dig an ett uppdrag under en föräldraledighet. Som Business Controller har du en central roll i företagets affär där du främst fokuserar mot ett affärsområde. Du arbetar nära verksamheten och stöttar chefer för att driva företaget mot uppsatta mål. I rollen driver du budget & prognosarbetet samt uppföljning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Hantera och granska månads- och kvartalsbokslut för att säkerställa noggrannhet och effektivitet
Driva prognosarbetet och att identifiera trender och förutse verksamhetens finansiella behov.
Delaktig i ledningsgruppen för affärsområdet och där agera business partner.
Ansvara för uppföljning av projekt och analysera proaktivt.
Dina bakgrund
Vi söker dig som har en relevant universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller liknande. Du har minst tre års erfarenhet av arbete med verksamhetsnära controlling. Du är duktigt på att kommunicera komplex information för olika intressenter. Du har arbetat nära ledningsgrupp och agerat business partner.
Du har grundläggande kunskaper inom redovisning och har erfarenhet av successiv vinstavräkning. Du är van användare av flera IT-system bl.a. MS Office, har du dessutom erfarenhet från Visma Business är det mycket meriterande.
Dina egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som motiveras av att utveckla och förbättra en verksamhet och uppnå goda resultat tillsammans med andra. Som person är du målmedveten och fokuserad på att uppnå konkreta resultat. Du är lösningsorienterad och har förmågan att se helheten utan att tappa fokus på detaljerna.
Intressant?
Detta är ett konsultuppdrag under föräldraledighet med placering i Bromma. Uppdraget startar 1/6 och pågår minst 1 år. Är du intresserad vill vi ha din ansökan omgående. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att ringa Anders Tegman på telefon 0709481788 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7481428-1919713".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eclipse Sverige AB
