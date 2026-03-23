Business controller - Konsultuppdrag
Senior Business Controller - Stockholm
Vi söker nu en erfaren Senior Business Controller till ett långsiktigt konsultuppdrag i Stockholm. Här får du en verksamhetsnära roll där du agerar affärspartner och driver analys, uppföljning och utveckling av ekonomisk styrning.
Om uppdraget I rollen arbetar du nära drift- och underhållsverksamheten och bidrar med kvalificerat beslutsstöd. Du analyserar utfall, identifierar avvikelser och driver förbättringar kopplat till kostnader, produktivitet och resursutnyttjande.
Du ansvarar även för budget, prognos och uppföljning samt bidrar till utvecklingen av styrmodeller och arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter * Driva budget, prognos och uppföljning * Analysera ekonomiskt utfall och föreslå åtgärder * Agera affärspartner till operativa chefer * Utveckla ekonomisk styrning och uppföljning * Följa upp investeringar och business case
Kvalifikationer * Minst 7 års erfarenhet som Business Controller * Erfarenhet från operativ verksamhet (produktion, underhåll, logistik eller liknande) * Stark analytisk förmåga och vana av datadrivet arbete (t.ex. Power BI) * God förståelse för kostnadsdrivare och effektivitet i resursintensiva verksamheter * Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av internprissättning eller interna tjänsteflöden.
Om uppdraget * Omfattning: 100% * Start: 20 april 2026 * Slut: april 2027 (med möjlighet till förlängning) * Plats: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eqwiry AB
