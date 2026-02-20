Budbilsförare, extra
2026-02-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta extra som budbilsförare, leverans av matkassar. Vi erbjuder dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% att arbeta extra hos oss.
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult, start omgående.
Arbetstiderna varierar med start som tidigast från kl. 06.00 samt eftermiddagar från kl. 12.00.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Hemleverans av matvaror till kunder
Arbetet kan vara fysiskt krävande och innefattar tunga lyft vilket innebär att du behöver tänka på att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt
Vad söker vi?
Du är tillgänglig 2-3 dagar i veckan för att arbeta extra
Har en god kommunikation och är serviceinriktad
Du har god fysik och trivs med ett aktivt
Är handlingskraftig och noggrann
Du har en god samarbetsförmåga
Är effektiv och kan hantera stressiga situationer
Krav för tjänsten:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har haft B-körkort i minst 1år
Har teknisk vana
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (annat arbete, eget företag, studier)
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6700090-1853378". Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Makadamgatan 5 (visa karta
)
254 64 HELSINGBORG Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9754486