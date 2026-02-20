Budbilsförare, extra

Logent Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2026-02-20


Vi söker dig som är intresserad av att arbeta extra som budbilsförare, leverans av matkassar. Vi erbjuder dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% att arbeta extra hos oss.
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult, start omgående.
Arbetstiderna varierar med start som tidigast från kl. 06.00 samt eftermiddagar från kl. 12.00.

Publiceringsdatum
2026-02-20

Om tjänsten
Hemleverans av matvaror till kunder

Arbetet kan vara fysiskt krävande och innefattar tunga lyft vilket innebär att du behöver tänka på att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt

Vad söker vi?

Du är tillgänglig 2-3 dagar i veckan för att arbeta extra

Har en god kommunikation och är serviceinriktad

Du har god fysik och trivs med ett aktivt

Är handlingskraftig och noggrann

Du har en god samarbetsförmåga

Är effektiv och kan hantera stressiga situationer

Krav för tjänsten:

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Har haft B-körkort i minst 1år

Har teknisk vana

Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (annat arbete, eget företag, studier)

Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6700090-1853378".

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Makadamgatan 5 (visa karta)
254 64  HELSINGBORG

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9754486

