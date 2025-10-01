Brinner du för försäljning?
Vår ambition är att ta More Than Love till nya höjder, och för att lyckas med det så söker vi nu drivna säljare som är redo att ta sig an nya utmaningar.
Är du en social, driven och engagerad person som gillar att träffa människor? Vi söker just nu nya återförsäljare till våra inspirerande homepartyn!
Du behöver ingen tidigare erfarenhet - vi ger dig stöd och material för att komma igång. Bli en del av vårt positiva och energifyllda team!
Söker du ett jobb som enkelt går att kombinera med vardagen? Våra homepartyn hålls ofta på kvällar och helger - perfekt för dig som vill jobba extra när det passar dig.
Din roll hos oss innebär att du kommer att hålla partyn hemma hos människor som tillsammans med sina vänner förväntar sig en lustfylld kväll där du som vårt ansikte utåt säljer våra vuxenleksaker och skapar en lång och personlig relation med kunden.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter för personlig utveckling.

Publiceringsdatum
2025-10-01

Om företaget
More Than Love startade mer eller mindre i ett garage i Västerlanda i slutet av 2005. Grundaren Åsa jobbade då till största del som homepartysäljare men kände ett kall för att göra mer och kunna hjälpa fler.
More Than Love har i snart 20 år byggt upp ett rykte som en pålitlig och tillförlitlig vuxen leksaksaffär, både i den fysiska butiken i Trollhättan, på webben samt via våra uppskattade homepartyn.
Vi ser fram emot att höra ifrån just dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: susanne@morethanlove.se Arbetsgivare More Than Love AB
(org.nr 556876-7262), http://www.morethanlove.se Jobbnummer
9534434