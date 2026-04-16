Brand Manager

JobBusters AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-04-16


Din nya roll
Vi söker nu en Brand Manager för ett spännande konsultuppdrag. Uppdraget passar dig som vill arbeta både strategiskt och operativt med att utveckla och stärka etablerade varumärken i en dynamisk miljö.
I rollen som Brand Manager får du ett helhetsansvar för att driva och vidareutveckla ett eller flera varumärken. Du arbetar nära både interna och externa kontaktytor och ansvarar för att säkerställa en tydlig och effektiv varumärkesnärvaro i alla kanaler.
Du kommer bland annat att:

Ta fram och implementera varumärkes- och marknadsplaner

Planera, genomföra och följa upp kampanjer och marknadsaktiviteter

Driva samarbeten med externa byråer inom media, reklam, design och PR

Ansvara för mediaplanering samt lanseringar av nya och befintliga koncept

Följa upp varumärkets prestation och analysera marknadsdata

Bidra till produkt- och erbjudandeutveckling samt säkerställa en relevant portfölj

Arbeta med partnerskap, aktiveringar och olika typer av marknadsinitiativ

Rollen innebär en kombination av strategiskt tänkande och operativt genomförande, där du förväntas ta ett stort eget ansvar och driva flera parallella initiativ framåt.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Hybrid (Stockholm eller Vimmerby) Start: Enligt överenskommelse. Slut: 2027-10-30, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, ekonomi eller motsvarande

Erfarenhet av varumärkesarbete, gärna i en roll som brand manager eller motsvarande

Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt med varumärkesutveckling

Erfarenhet av att ta fram och genomföra marknads- och kommunikationsplaner

Vana att arbeta med externa byråer och flera kontaktytor samtidigt

God förståelse för kommunikation i olika kanaler

Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet

Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska

Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)

Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst

Extra ersättning vid föräldraledighet

Företagshälsovård

Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef

Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling

Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Arbetsgivare
Jobbusters AB (org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

JobBusters AB

