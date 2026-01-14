Bokbindare/Efterbehandlare till Digitaltryckeri
2026-01-14
Vi söker en mångsidig medarbetare till vårt produktionsteam! Hos oss får du arbeta centralt i Stockholm med en modern maskinpark. Du får arbeta i en grupp med mångårig erfarenhet inom branchen.
OM OSS
Universitetsservice US-AB grundades 1999 med fokus på Digitaltryck. Vi är ett modernt företag med 14 anställda där vi producerar ett brett sortiment av trycksaker direkt på plats i Stockholm. Våra trycksaker distribueras till såväl privatpersoner och lokala företag som till högskolor och globala koncerner.
Du kommer att få arbeta med olika efterbehandlingsmoment i vår produktion med huvuduppgift limbindning.
Det dagliga arbetet kommer främst bestå av limbindning, skärning, laminering, packning, wire-o bindning, underhåll av maskiner samt ta emot leveranser och hålla efter i lagerutrymmen.
Produktionen består idag av 6 medarbetare där du ofta är sista steget i arbetsprocessen. Detta medför periodvis ett högt tempo för att möta deadlines.
Du ska kunna eller vilja lära dig alla förekommande arbetsuppgifter på tryckeriet tex, bigning, falsning, hålborrning, plockning mm.
Vi arbetar med efterbehandlingmaskiner från marknadsledande leverantörer som Horizon, Polar mfl.Kvalifikationer
• God vana av att arbeta med grafisk efterbehandling eller stark vilja att lära sig.
• Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
• God skriftliga kunskaper i engelska
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Utbildning och/eller erfarenhet inom grafisk produktion
• Erfarenhet av olika arbetsmoment i ett tryckeri
• Kunskap om maskiner och grafisk teknik
KRAV
Du ska kunna samarbeta med kollegor, kunder och leverantörer på ett trevligt och effektivt sätt.
Arbetsuppgifterna ställer även krav på hög stresstålighet och för att trivas i rollen behöver du vara noggrann och kvalitetsmedveten.
Tjänsten kräver att du är och van att arbeta självgående med en mycket hög ansvarskänsla. Eftersom tjänsten kräver regelbundna tunga lyft är det bra om du är i god fysisk form och inte rödd för att ta
Vi kommer att lägga stor vikt vid tidigare erfarenhet och personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.
Arbetsort: Östermalm Stockholm
Arbetstid: Heltid, mån-fre 8-16:30
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansök genom att bifoga ditt CV och personligt brev där du redogör
Vänligen notera att kvalifikationer och krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Läs gärna mer om oss och vår verksamhet på www.us-ab.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: rebecca@us-ab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Bokbindare/Efterbeh.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Universitetsservice Us AB
(org.nr 556576-3611)
Drottning Kristinas Väg 53 (visa karta
)
114 28 STOCKHOLM Jobbnummer
9684978