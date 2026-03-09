Boendestödjare
2026-03-09
Ser du dig själv som en trygg vuxen som har ett genuint intresse av att arbeta med och göra skillnad för barn? Just nu söker vi åtta boendestödjare till bostad med särskild service för barn och ungdomar. Tillsammans med kollegor kommer du att skapa en meningsfull, trygg och utvecklande vardag för en brukare med funktionsvariation.
Den här boendeformen tillhör verksamhetsområdet funktionsstöd som hör till stöd, vård och omsorgsförvaltningen i Kristinehamn, där vi erbjuder stöd enligt LSS. Förvaltningens kärnverksamhet är att bedriva omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre samt ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Alltid med individens behov i centrum.
Kristinehamns historia vittnar om betydelsen att vara rätt placerad. Här sattes världsmarknadspriset på järn innan det skeppades vidare ut i världen på Vänern. I dag är det en innovativ miljö samt närheten till Karlstad, Örebro, Göteborg och Stockholm som lockar. Vår kommun bjuder på en vacker och tillgänglig skärgårdsmiljö, en idyllisk stadskärna och möjligheten till ett aktivt och varierande fritidsliv för både barn och vuxna.
Som boendestödjare kommer du vara en viktig del av brukarens vardag. Du kommer arbeta utifrån tydliga genomförandeplaner och använda pedagogiska metoder för att skapa struktur, trygghet och utveckling.
I din roll kommer du bland annat:
* skapa och hålla en tydlig och begriplig vardag genom visuellt stöd, struktur och anpassade aktiviteter
* vara ett stöd i sociala situationer, kommunikation och vardagliga moment
* bygga relationer och vara en trygg vuxen som kan möta olika behov
* arbeta tillsammans med kollegor för att utveckla verksamheten och bidra till måluppfyllelse.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha:
* utbildning som stödassistent, fritidsledare, pedagog, undersköterska eller annan utbildning inom arbetsområdet som kan bedömas som likvärdig
* kunskap om intellektuella funktionsnedsättningar och autismspektrumtillstånd
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, då språket är vårt främsta redskap
* B-körkort på grund av aktiviteter med brukaren.
Vi ser det som en fördel om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i liknande roll.
Utöver detta är det viktigt att du är en trygg och lugn person som kan skapa struktur och ro. Samtidigt är det viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig till olika situationer. Du har en förståelse för barns olika förutsättningar och du anpassar din kommunikation utifrån behov och situationer.
Att samarbeta med alla och se styrkan i detta är en självklarhet för dig och du har lätt för att skapa relationer, sprida glädje och tänka kreativt.
Vi lägger en väldigt stor vikt vid personlig lämplighet i den här rekryteringen.
Intervjuer kan komma att ske löpande i den här rekryteringen, så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten.
Enligt avtal. Så ansöker du
