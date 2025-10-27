Boendestödjare
2025-10-27
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.
Vi söker en engagerad boendestödjare till vårt team.
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Vi söker nu en eller en ny medarbetare till vårt boendestödsteam som med flexibilitet, engagemang och professionalitet vill arbeta som boendestödjare inom socialpsykiatrin och LSS.
Är du en engagerad och trygg boendestödjare som vill vara med och göra verklig skillnad i människors liv? Vår verksamhet riktar sig till personer med psykisk ohälsa, och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som behöver stöd i sitt dagliga liv för att uppnå ökad självständighet och livskvalitet.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
En boendestödjares huvuduppgift är att ge stöd åt personer, ofta med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning, i deras vardag för att öka deras självständighet.
Din uppgift är att skapa trygghet, kontinuitet och tillit i kontakten med klienten.
Som boendestödjare arbetar du nära brukaren i dennes hemmiljö och utgår från individuella genomförandeplaner. Arbetet innebär bland annat att:
•
Stötta i vardagliga sysslor såsom matlagning, städning, inköp och personlig vård. Husdjur kan förekomma i deras hem som är din arbetsplats.
•
Hjälpa till med struktur i vardagen och skapa rutiner.
•
Vara ett socialt och pedagogiskt stöd.
•
Motivera till aktivitet och delaktighet i samhället samt bryta social isolering.
•
Dokumentera insatser och samarbeta med andra yrkesroller.
• Motivera till att söka och ta emot den hjälp som man är i behov av.
Du arbetar självständigt men med stöd av ett engagerat team.Kvalifikationer
•
Fullgjord utbildning inom vård och omsorg, socialt arbete, eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
•
Det är meriterande med högskolestudier.
•
Erfarenhet av arbete med målgruppen är ett krav.
•
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav.
•
B-körkort är krav.
•
God datorvana och vana vid dokumentation är ett krav.
• Kunna arbeta i hem med djur är ett krav. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Relationsskapande och som kan hantera stressiga situationer genom att vara lugn och bibehålla ditt goda humör.
•
Inriktad på att lösa problem men samtidigt ha fokus på våra mål och långsiktiga strategier.
•
Trygg i din yrkesroll och har ett respektfullt bemötande.
•
Flexibel och har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
•
Intresserad av att vara en del av en verksamhet i utveckling och som gillar att omvärldsbevaka och hålla sig ajour.
• Tjänsten innebär möten med människor i svåra situationer och ställer krav på en trygg och stabil personlighet samt förmåga till självinsikt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på 100%, en tjänst.
Start: enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 9 november, 2025.
Under rekryteringsperioden sker intervjuer löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
