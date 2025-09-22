Boendestödjare
Lindesbergs kommun, Individ och familj / Vårdarjobb / Lindesberg Visa alla vårdarjobb i Lindesberg
2025-09-22
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Individ och familj i Lindesberg
Boendestöd tillhör socialtjänstens och Individ och familjs öppenvård, som har flertalet verksamheter som alla arbetar med förebyggande och främjande insatser. Vi befinner oss i ett spännande skifte där vi kommer att arbeta utifrån en ny socialtjänstlag och att vi gått in i ett avtal med bland annat Region, polis och socialtjänst som heter Backa barnet. Boendestöd är den verksamhet som arbetar för att människor ska kunna bo kvar i sina hem genom att få stöd och hjälp utifrån sina behov och förutsättningar. Vi har identifierat flera målgrupper som bland annat lyfts i den samsjuklighetsutredning (SOU 2021:93) som nu är aktuell.
Inom öppenvården finns det flera olika professioner som tillsammans blir en stöttande organisation för att nå målen med de olika verksamheterna. Inom öppenvården arbetar idag 26 personer varav 8 inom boendestöd.
Vi tillämpar flextidsavtal, möjlighet till motionstimme eller motionspeng och erbjudanden om att omvandla semesterersättning till fler semesterdagar.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Att stötta personer som bor i ordinärt boende och har beviljat beslut utifrån socialtjänstlagen. Målgruppen är personer/familjer med psykiska funktionsvariationer tillsammans med eventuell samsjuklighet eller svårigheter som likställs utan diagnos. Tanken är att arbeta främjande för att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga. I boendestödet stöttar vi även familjer med barn för att trygga och tillgodose barns behov av en fungerande vardag. Arbetsuppgifterna varierar från att stötta i vardagen, följa med på exempelvis läkarbesök eller genom samtal. Det kan ske både genom hembesök eller via telefon/dator. Många av de som har boendestöd vill gärna gå en promenad för samtal, vilket gör att det i perioder kan bli fysiskt krävande.
Arbetstiden är främst dagtid men beroende på behov kan den också förläggas vissa kvällar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst skötare som kvalifikation och med erfarenhet av målgruppen. Vi ser gärna andra professioner så som arbetsterapeut, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Önskvärt är att du även gått motiverande intervju (MI).
Du ska behärska det svenska språket både verbalt och i skrift.
Kvalificerande är om du har KBT - Steg 1, då öppenvården vilar på den inriktningen.
Som person behöver du vara flexibel, ha ett lugn och alltid ett bra bemötande. Verksamheten ställer krav på stresstålighet då man inte vet hur dagen kan bli. Du har förmåga att arbeta självständigt och driva de processer som behövs för att uppnå målen med insatsen. Det innebär bland annat att skriva genomförandeplaner, föra dokumentation och att följa upp genomförandeplanen tillsammans med den som har beslut om insats.
Det krävs att du har körkort för bil och att du kör bil i tjänsten. (Bil finns att tillgå i verksamheten).
Flertalet av de som vi besöker har djur vilket innebär att du inte kan ha allergi som hindrar dig i arbetet hos dessa familjer.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2025/61". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Individ och familj Kontakt
Enhetschef
Maria Arnesson 0581-811 24 Jobbnummer
9519036