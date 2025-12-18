Boendeassistent till Bostad först
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
Stadsmissionen Bostad först erbjuder människor i hemlöshet möjlighet till permanent boende i egen lägenhet.
Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende, därefter får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera. Bostad först har visat sig vara betydligt effektivare än andra metoder när det gäller att minska hemlösheten. Läs gärna mer om Stadsmissionernas satsning med Bostad först här: www.bostadforst.se Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Den person som får en lägenhet inom ramen för Bostad först, uppmuntras att tillsammans med en stödperson formulera hur den vill att sitt stöd ska se ut. Utifrån detta erbjuds olika insatser för att komma till rätta med skadligt bruk eller psykisk ohälsa. Boendet är inte villkorat några andra krav än att följa hyreslagen.
I rollen som boendeassistent på Bostad först arbetar du med att stötta hyresgäster i deras lägenheter, med hyreslagen som grund. Vi arbetar teambaserat, där teamen har en case management-profil och är utbildade i MI. Teamen utgår alltid från den enskildes behov i enlighet med Bostad först åtta grundprinciper.
Social dokumentation är ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet. Arbetet innebär även samverkan med fastighetsägare och socialtjänsten, som är våra uppdragsgivare.
Vem är du?
Tjänsten kräver att du är ansvarskännande, har god samarbetsförmåga, är flexibel och tar egna initiativ. Du är empatisk och lyhörd för andra människors behov. Det är av största vikt att du kan arbeta självständigt och strukturerat, men du har alltid nära till din närmsta team-kollega. Vidare ser du möjligheter, du har en positiv grundsyn samt ett intresse och ett engagemang för människor. Rätt person för tjänsten är engagerad och vågar ge alla en ny chans.
Som boendeassistent hos oss är du en del av ett sammansvetsat team på fyra personer samt en del av en engagerad personalgrupp på totalt 14 personer som växer. Arbetet är varierande, utmanande och utvecklande. Här kommer du känna att du kan påverka och bidra både för dem vi är till för samt för verksamheten i stort. Vi kan erbjuda ett roligt jobb i en organisation som gör skillnad på riktigt.
Du är socionom, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har kunskaper inom Bostad först och förståelse för metoden. Erfarenhet från liknande verksamhet är meriterande. Du har körkort, körvana och god lokalkännedom. Du förstår vikten av god social dokumentation och behärskar svenska i tal och skrift.
Vi utgår i från att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. https://www.stadsmissionen.org/om-oss/var-vardegrund/
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning 100 % dagtid. Tillträde: Efter överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-18.
Innan anställning kan ges skall ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vill du veta mer om Göteborgs stadsmission?
Hemsida: https://bit.ly/2MWztCE
Facebook: https://sv-se.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: @gbgstadsmission @stadsmissionenssecondhand_gbghttps://bit.ly/2YE6n0e
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/
Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/87". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr
(org.nr 556746-3038) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boende och beroende, Bostad först Kontakt
Arvid Eklöf 0317047413 Jobbnummer
9651264