Biträdande rektor åk F-6 på Särlaskolan - Borås kommun - Pedagogchefsjobb i Borås

Borås kommun / Pedagogchefsjobb / Borås2021-06-30Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.Särlaskolan är en F-9 skola med ca 450 elever. Skolan har två rektorer och är uppdelad i två enheter, F-6 och 7-9. På skolan finns ett stabilt kollegium som är vana vid att ställa upp för varandra, ta personligt ansvar och vara flexibla. Skolan ligger centralt i Borås men ändå nära naturen vid Ramnasjön. Särlaskolan F-6 har verksamhet i fritidshem, förskoleklass och grundskola. Skolan har också en Flex-grupp för elever i behov av en mer flexibel skolmiljö samt en förberedelsegrupp. Vårt trygghetsteam bidrar till trygghet, studiero och meningsfulla rastaktiviteter. Då de flesta av våra elever har ett annat modersmål än svenska lägger vi stor vikt vid att arbeta språk- och kunskapsutvecklandeTill Särlaskolan F-6 söker vi en biträdande rektor som tillsammans med rektor och övriga medarbetare vill arbeta för att ge alla elever på skolan bästa möjliga förutsättningar för lärande. Du har en viktig roll i skolledningen och har lednings-, utvecklings- och uppföljningsansansvar. Du kommer tillsammans med övriga i skolledningen att driva den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet och arbete med elevhälsofrågor. Du har det främsta ansvaret för bemanning av verksamheten. Biträdande rektor är del i skolans Trygghetsteam och arbetar med såväl förebyggande som åtgärdande insatser för trygghet och studiero. Du har täta kontakter med vårdnadshavare, häri ingår också dokumentationsansvar. Du hanterar operativa frågor som uppkommer från elever, vårdnadshavare och personal under dagarna.I din roll som biträdande rektor på Särlaskolan kommer du också ha ett särskilt ansvar för att leda verksamheten i förskoleklass och fritidshem.Du är en viktig representant för verksamheten och har många interna och externa kontakter med elever, vårdnadshavare, medarbetare och andra intressenter.Du som söker har erfarenhet av pedagogiskt arbete och har lärarlegitimation. Du har även goda kunskaper inom och erfarenhet av att arbeta mål- och resultatstyrt. Du är tydlig, engagerad och duktig på att driva skolutveckling. Att arbeta som skolledare ställer höga krav på god kommunikation med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Du ska vara bra på att lyssna in vad andra har att säga men också trygg i att förmedla beslut. Vid hög arbetsbelastning är du flexibel och kan prioritera bland dina arbetsuppgifter. Som person är du lugn, tydlig och samarbetsinriktad. Du har alltid elevens bästa i fokus.Yrket kräver att du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Tidigare ledarerfarenhet och vana att arbeta i Borås Stads datasystem är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.Ansökan skall innehålla:Personligt brev med motivering till varför just du ska få en tjänst som biträdande rektor på Särlaskolan F-6.CVExamensbevisLärarlegitimationVaraktighet, arbetstidTillsvidare Tillträde 1 oktober 20212021-06-30Enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-08-01Borås kommun5837676