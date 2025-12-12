Biträdande rektor
2025-12-12
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Seminarieskolan är en av Landskrona stad största skolor där vi har förmånen att följa eleverna från förskoleklass till årskurs 9. Vi söker nu en ny kollega till skolans ledningsteam, men särskilt ansvar för åk f-3 samt fritidshem.
Skolans elever kommer från världens alla hörn - något du måste se som kraftfullt och berikande. Du måste även tilltalas av att verka i en stor organisation med mycket puls, driv och vilja.
Som biträdande rektor på Seminarieskolan arbetar du i ett ledningsteam bestående av rektor och 3 biträdande rektorer. Tillsammans arbetar vi vidare på skolans spännande utvecklingsresa med fokus på hög måluppfyllelse, trivsel och nöjdhet.
I ditt uppdrag leder och utvecklar du arbetet inom skolans verksamhet med fokus på ett av skolans yngre elever. Du har personalansvar och leder arbetet på ett tydligt och långsiktigt sätt mot hög kvalitet, högt kunskapsfokus och god måluppfyllelse. Du arbetar på ett sätt där du visar tillit till dina medarbetare och är både lyhörd och stöttande.
Du arbetar även med uppgifter kopplade till systematiskt kvalitetsarbete, organisatoriskt arbete, särskilt stöd, resursfördelning och annat förekommande administrativt arbete.
Intervjuer kommer ske löpande varpå tillsättning av tjänst kan ske innan ansökningstiden gått ut.
Är du intresserad - vänta inte med din ansökan!Kvalifikationer
Påbörjad eller genomförd rektorsutbildning
Erfarenhet av att leda medarbetare framgångsrikt.
Erfarenhet av arbete inom årskurs f-3/fritidshem.
ÖVRIGT
