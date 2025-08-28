Biträdande forskare
Göteborgs universitet / Högskolejobb / Göteborg Visa alla högskolejobb i Göteborg
2025-08-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för medicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, är huvudtema för den forskning som bedrivs inflammation och inflammatoriska sjukdomar, oavsett om den orsakats av allergi, infektion eller är en autoimmun sjukdom. Målet är att utreda de mekanismer som ligger bakom inflammationen. Flera av våra forskare arbetar även som specialistläkare vid klinikerna inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilket är en stor tillgång allra helst för translationell forskning.
Professor Lill Mårtensson-Bopp, expert på B-cells immunologi och Professor/överläkare i reumatologi Inger Gjertsson, har ett mångårigt samarbete där de studerar betydelsen av olika B-cellspopulationer i patogenesen av reumatoid artrit (RA). Tillsammans har de två doktorander, tre postdocs, en statistiker, en forskningsingenjör och en bioinformatiker. Labbmöten sker regelbundet och avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning har regelbundna seminarier. Infrastruktur för klinisk forskning, singel-cell RNA/DNA studier, avancerad flödescytometri och avancerad mikroskopi finns uppsatt.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar hantering av humana vävnader och blod, sc-RNA and V(D)J analyser, flödescytometri, cellodling samt analyser med hjälp av molekylärbiologiska och immunologiska metoder. Hantering och analys av data, sammanställning av data för publicering samt ansökan om forskningsfinansiering ingår också. Utöver detta innefattar tjänsten också att presentera resultat och aktivt deltagande vid seminarier och konferenser, skriva manuskript samt handledning av studenter.
Kvalifikationer
För att vara en aktuell kandidat för tjänsten krävs att du har en doktorsexamen inom biologi, molekylärbiologi, medicin eller ett närbesläktat område. Goda kunskaper inom immunologi och flödescytometri är ett krav. Du ska även ha mycket goda kunskaper inom, förståelse för och dokumenterad erfarenhet av att analysera sc-RNA och V(D)J-data med hjälp av olika program, såsom Cellranger och Seurat, samt avancerad programmering i R. Det krävs också erfarenhet av att hantera och analysera publika dataset med sc-RNA/V(D)J-data.
Du ska ha förmåga att utföra vanliga rutinanalyser på ett immunologiskt laboratorium och ha dokumenterad erfarenhet av hantering av humana blod- och vävnadsprover. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha god samarbetsförmåga. Utmärkta kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Meriterande för tjänsten är goda kunskaper inom reumatologi samt tidigare erfarenhet av vetenskaplig publicering. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och egenskaper såsom ett strukturerat arbetssätt, samarbetsförmåga och god initiativförmåga.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad till fem månader med en omfattning på 100%, heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för medicin. Tillträde snarast.
Kontaktuppgifter för anställningen
För frågor om projektet, ämnet, arbetsinnehåll eller arbetsplatsen är du välkommen att kontakta:
Professor Lill Mårtensson-Bopp
Tfn: 070-3640068, E-postadress: lill.martensson@rheuma.gu.se
Professor och överläkare Inger Gjertsson
Tfn: 0730-246725, E-postadress: inger.gjertsson@rheuma.gu.se
Avdelningschef Mattias Svensson
Tfn: 031-786 67 06, E-postadress: mattias.svensson@rheuma.gu.se
Har du frågor om ansökan, rekryteringsprocessen och anställningsvillkor är du välkommen att kontakta personalhandläggare Cecilia Groglopo, +46 (0)31 786 6261, cecilia.groglopo@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Intyg om doktorsexamen ska bifogas ansökan.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-17
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9480810