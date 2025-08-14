Biträdande forskare
Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, bedriver omfattande undervisning och forskning inom global folkhälsovetenskap, allmänmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, socialmedicin, läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy. Vi bedriver även undervisning och forskning inom nutritionsepidemiologi, försäkringsmedicin, innovation och nyttiggörande, hälsoekonomi, biostatistik och registerepidemiologi.
Tjänsten är placerad inom forskningsplattformen Borders in Health, Medicine and Society, en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med forskare inom hälsa, medicin och migration. Tjänsten kommer främst innebära att bistå i forskargruppens pågående forskningsprojekt, med fokus på "The Boundaries Longitudinal Study: Läkares förhållningssätt gällande frågan att anmäla papperslösa patienter som söker vård", finansierat av Vetenskapsrådet. Tjänsten innebär även att bistå i kursplanering och undervisning inom migration och hälsa på avancerat nivå. Att handleda studenter kan även förekomma.
Arbetsuppgifter
Som biträdande forskare kommer du att utföra arbete inom forskargruppen, till viss del med handledning av forskare, inklusive till viss del självständig genomförande av etnografiskt fältarbete och kvalitativa intervjuer, analys av kvalitativa data (med tonvikt på textbaserade analyser), samt medförfattarskap av forskningsartiklar. Ca.250 timmar av tjänsten kommer även att gå till kursplanering och undervisning på avancerat nivå inom migration och hälsa vid institutionen. Handledning av studenter som utför examensarbeten inom forskargruppen kan också förekomma.
Kvalifikationer
För tjänsten krävs en doktorsexamen inom migration och hälsa, medicin, vårdvetenskap, eller annat relevant område. Den sökande ska även ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande är:
• Erfarenhet av forskning inom migration, vård och hälsa.
• Erfarenhet av att genomföra textbaserade kvalitativa analyser (med metoder som diskursanalys, medieanalys eller framinganalys).
• Erfarenhet av att ha genomfört etnografiskt fältarbete i medicinska och vårdrelaterade sammanhang.
• Erfarenhet av arbete i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, särskilt inom forskning som förenar medicin och samhällsvetenskap eller medicin och humaniora.
• Erfarenhet av undervisning och handledning inom migration, vård och hälsa.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom personliga egenskaper:
• Samarbetsförmåga: Ett starkt engagemang för att arbeta inkluderande och tillsammans med andra forskare och studenter över ämnesgränser
• Självständighet: Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och planera arbetet på ett hållbart sätt.
• Flexibilitet: Anpassningsförmåga till olika arbetsuppgifter och ett intresse av att bidra till en dynamisk och stödjande arbetsmiljö.
• Kommunikation: God förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt, då vi verkar i en internationell miljö.
• Hållbart arbetssätt: Förmåga att sätta realistiska tidsramar, vilja att delegera vid behov samt att tydligt kunna kommunicera egna behov av stöd.
Anställning
Anställningsform:Tidsbegränsad anställning, Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde sker snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Anställningen sträcker sig till och med 2025-12-31.
Kontaktuppgifter för anställningen
Josephine T. V. Greenbrook
Forskarejosephine.greenbrook@gu.se
Martin Adiels
Biträdande avdelningschef martin.adiels@wlab.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
• Kopia av doktorsexamen
• Ett kort personligt brev där den sökande motiverar sin ansökan, det vill säga beskriver hur den sökande uppfyller urvalskriterierna (max 1 A4-sida)
• En meritförteckning (CV)
De högst rankade kandidaterna kommer att kallas till intervju, som kan hållas på engelska och kan även genomföras digitalt.
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-04
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
