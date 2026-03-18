Biträdande byggledare
Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära byggledningen och vara en viktig del i genomförandet av våra entreprenader inom VA och anläggning? Har du ett strukturerat arbetssätt och ett intresse för kvalitet, dokumentation och uppföljning? Då kan rollen som biträdande byggledare vara rätt för dig!
Som biträdande byggledare hos oss får du en varierande och utvecklande roll där du stöttar byggledare i både administrativa och kvalitetsrelaterade uppgifter inom våra byggprojekt.
Du arbetar nära byggledningen men har också egna ansvarsområden där du självständigt utför kontroller, uppföljning och dokumentation.
Tjänsten är en god möjlighet för dig som på sikt vill utvecklas vidare till byggledare.
Stöd till byggledare och byggledning
Du kommer bland annat att:
- Utföra åtgärder enligt byggledarens checklistor
- Genomföra kontroller enligt fastställda kontrollpunkter samt löpande platskontroller
- Stötta byggledaren administrativt och säkerställa korrekt dokumenthantering
- Bidra till att entreprenader följer gällande avtal, riktlinjer och interna krav
Självständiga arbetsuppgifter
I rollen ingår även att:
- Utföra arbetsplatsbesök med tillhörande dokumentation
- Kontrollera och följa upp miljökrav i entreprenader
- Ansvara för protokollföring vid bygg-, teknik- och ekonomimöten
Dokumentation och kvalitetskontroll
- Samla in, strukturera, granska och kvalitetssäkra entreprenörens dokumentation
- Granska entreprenörens dagböcker och säkerställa korrekt innehåll
- Följa upp kvalitets- och miljöplaner
Ekonomi och administration
- Medverka vid ekonomiuppföljning
- Granska och kontera inkommande fakturor
Du blir en del av en avdelning som arbetar med att utreda, projektera och genomföra arbeten på ledningsnät, vattenverk, pumpstationer och andra VA-anläggningar. Samarbetet är en viktig framgångsfaktor och du arbetar nära både projekt- och driftverksamhet, med stöd från erfarna byggledare och specialister.Kvalifikationer
- För att söka tjänsten behöver du:
- Eftergymnasial utbildning inom bygg, anläggning eller motsvarande
- Erfarenhet av administration inom bygg- eller anläggningsprojekt
- Vana att arbeta i dokumenthanteringssystem
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- Utbildning inom entreprenadjuridik och/eller BAS-P/U
- Kunskaper inom AMA/MER anläggning
Mitt bidrag som biträdande byggledare
Som en del av din ansökan ska du bifoga en skriftlig beskrivning av ditt arbetssätt (max 1 A4-sida).
Uppgift
Beskriv vad du skulle kunna tillföra i rollen som biträdande byggledare och vilket konkret bidrag du kan ge i ett bygg- eller anläggningsprojekt.
Din text ska beröra följande:
- Ditt arbetssätt
Hur arbetar du för att skapa struktur, kvalitet och ordning i ett projekt?
- Ditt ansvarstagande
Hur säkerställer du att uppgifter följs upp, dokumenteras och avslutas?
Hur hanterar du situationer där något inte följer avtal eller krav
- Din utvecklingsambition
Hur ser du på rollen som ett steg i din professionella utveckling?
Vad behöver du utveckla för att på sikt kunna ta ett större ansvar?Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och strukturerad - Du har ett öga för detaljer och säkerställer att dokumentation och uppföljning håller hög kvalitet.
Samarbetsinriktad och kommunikativ - Du trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att skapa goda relationer.
Initiativtagande och självgående - Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Flexibel och lösningsorienterad - Du kan anpassa dig efter projektens olika faser och hantera förändrade förutsättningar.Anställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetskontroll, vilket innefattar bland annat registerkontroll via SÄPO samt godkänt alkohol- och drogtestOm företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
eller följ oss på Facebook, Linkedin eller Instagram.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1121". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Michael Hjelmquist michael.hjelmquist@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-3685786 Jobbnummer
9805424