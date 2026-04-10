Bitr rektor till Beringskolan och Bokelundaskolan
2026-04-10
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Söker du ett spännande, omväxlande och ansvarsfullt arbete? Kanske har vi jobbet för dig. Vi söker dig, en trygg och tydlig biträdande rektor till F - 6 skolorna Beringskolan och Bokelundaskolan i Örkelljunga kommun, som har förmåga att skapa engagemang, sprida en positiv stämning och som brinner för pedagogisk utveckling.
Vårt arbete med att stötta alla elevers kunskapsutveckling är en process i ständig utveckling. Vi utgår från ett helhetsperspektiv där vi tar tillvara allas kompetens. Tillsammans med våra elever och kompetenta medarbetare skapar vi de bästa skolorna för just våra elever.
Vi tror på ett nära skolledarskap där förmågan att bygga förtroendefulla relationer blir avgörande då graden av förtroende mellan skolledare och medarbetare i en skola gör stor skillnad både för hur vi arbetar tillsammans och för elevernas utveckling kunskapsmässigt och socialt. Vårt ledarskap bygger på relationer där ledarskapet förvärvas genom samverkan, kommunikation och dialog. Vi vill att mål och uppdrag ska vara tydliga för medarbetarna och att skolledningen skall arbeta för att stödja och främja medarbetarnas lärande och utveckling.
Under höstterminen 2024 påbörjades, tillsammans med Örkelljunga kommuns andra grundskolor, ett arbete med att utveckla undervisningsskicklighet i praktiken (USiP).
Arbetsuppgifter
I tjänsten som biträdande rektor ingår verksamhetsansvar och personalansvar. Du leder arbetet med personal och elever samtidigt som du tillsammans med rektor driver skolans utvecklingsarbete. Du arbetar övergripande för förbättrade skolresultat, lika möjligheter för alla att uppnå kunskapsmålen samt ett systematiskt förbättringsarbete som stärker lärandet. På uppdrag av rektor kan du komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag.
Du är underställd rektor och har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar samt arbetar för att uppnå gemensamt uppsatta mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har högskole-/universitetsutbildning med pedagogisk inriktning
• är väl förtrogen med grundskolans uppdrag och styrdokument
• specialpedagogisk kompetens
• har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift då samtal och dialog med elever, medarbetare och vårdnadshavare är centralt i ledarskapet
• har erfarenhet av elevhälsoarbete i samarbete med elevhälsoteam
• har goda kunskaper om skolans styrdokument och aktuell forskning i skolutvecklingsfrågor
• är van att leda och driva systematiskt kvalitetsarbete
• är en god organisatör och har en väl utvecklad administrativ förmåga
• har digital kompetens både administrativt och pedagogiskt
• är flexibel och beredd att rycka in där det behövs för skolans bästa
• är trygg och självständig i sitt ledarskap och arbete
• kompletterar vårt befintliga skolledningsteam.
Det är meriterande om du har:
• genomfört ledarskapsutbildning och/eller påbörjat eller slutfört rektorsprogrammet
• erfarenhet av vägledande samspel (ICDP).
Som person är du kreativ, nytänkande och uppmuntrar till kollektivt lärande. Du stimuleras av utmaningen att, tillsammans med rektor, leda utvecklingsarbetet inom skolorna och har en vilja att se möjligheter till lösningar och förbättringar. Du är en engagerad och inspirerande ledare som är bra på att se dina medarbetare och tillsammans med dem gärna utvecklar nya lösningar och samarbeten samt utgör en betydande del i genomförandet. För att klara rollen behöver du vara flexibel och kunna arbeta operativt i kombination med strategiskt arbete. Du behöver ha ett brett perspektiv på de frågor som du kommer i kontakt med samt kunna ta initiativ och eget ansvar för att uppnå goda resultat. Du arbetar aktivt för att skapa en god lärandemiljö för alla elever och är bra på att prioritera du vågar fatta beslut och ta ansvar för dessa. Vidare vill vi att du har en god förmåga till samarbete likaväl som självständigt arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi begär ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Semestertjänst 40 tim/vecka
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Du gör din ansökan via vårt elektroniska rekryteringsverktyg. Det är därför viktigt att du fyller i alla steg noggrant för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av din ansökan.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318548".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga kommun
286 22 ÖRKELLJUNGA
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig förtroendeperson Sveriges Skolledare
Annika Davidsson annika.davidsson@orkelljunga.se 0435-55166
