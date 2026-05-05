Biståndshandläggare äldre
2026-05-05
Leksands kommuns biståndshandläggare är bäst i Dalarna, baserat på Hemtjänstindex 2025 där man mäter brukarnas upplevelse av kontakt, bemötande, tydlighet och trygghet!
I Leksands kommun byter biståndshandläggare titel till socialsekreterare i linje med nya socialtjänstlagen. Arbetsområdet är det sammma som tidigare.
Vi söker nu en engagerad kollega som vill bidra till fortsatt god kvalitet, rättssäkerhet och ett respektfullt bemötande.
Vill du arbeta med myndighetsutövning som gör verklig skillnad? Då kan det vara dig vi söker!
Höjdpunkter med jobbet:
Du gör skillnad för andra
Ingen dag är den andra lik
Du får möjlighet att samarbeta med dedikerade medarbetare
Visste du att:
• att i Leksands kommun erbjuder vi hybridarbete, arbete på distans upp till två dagar i veckan?
• att som biståndshandläggare har du fem extra lediga dagar varje år, utöver dina semesterdagar?
• att vi erbjuder möjlighet till semesterväxling?
• att varje medarbetare i kommunen erbjuds friskvårdsbidrag? Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för handläggning av insatser för äldre enligt socialtjänstlagen (SoL).
Du utreder, fattar beslut och följer upp ärenden som handlar om insatser för äldre. I rollen samarbetar och sanverkar du med interna och externa aktörer. Du arbetar nära erfarna kollegor och ingår i en arbetsgrupp som leds av en 1:e biståndshandläggare finns som stöd i det dagliga arbetet.
Målsättningen med arbetet är att varje medborgare får rätt typ av stöd utifrån sina unika behov och kan fortsätta att leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt, även när livs- eller hälsosituationen förändras. Profil
Du är socionom eller har en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av myndighetsutövning och har grundkunskaper i myndighetsutövning.
Erfarenhet gällande utskrivningsplanering från slutenvården är meriterande.
Du möter människor med respekt och lyhördhet, där de befinner sig i livet. Du arbetar strukturerat och självständigt samt har god förmåga att formulera dig tydligt och professionellt i skrift. I rollen fattar du beslut som kan upplevas som både svåra och avgörande för den enskilde. Det är därför viktigt att du är pedagogisk, tydlig och har förmågan att förklara beslut på ett begripligt sätt.
Vidare trivs du med att arbeta i nära samarbete med kollegor där ni delar erfarenheter och kompletterar varandras kompetenser. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt i den här rekryteringsprocessen på din personliga profil.
Om arbetsplatsen
Sociala sektorn är den största av fyra sektorer i Leksands kommun. Sektorn ansvarar för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård (HSR), individ och familjeomsorg (IFO), öppenvård och myndighetsutövning och består av cirka 550 tillsvidareanställda medarbetare och 200 vikarier.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se https://leksand.se/jobba-hos-oss
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum: 31 maj
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), https://leksand.se/
Hagagatan 8 (visa karta
)
793 80 LEKSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef IFO vuxen
Marie Holst Bustad marie.holst@leksand.se 0274-80358
9893347