Biståndshandläggare
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
* Som biståndshandläggare på Enheten för myndighetsutövning ÄO, utreder och beslutar du om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt arbetar med att följa upp beslutade insatser. Som biståndshandläggare ansvarar du för utredningar om bistånd för äldre med funktionsnedsättningar. Arbetet är självständigt men du får stöd från en chef och kollegor. Ärendedragning hålls varje vecka för avstämning och stöd i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Erfarenhet av att möta äldre med olika funktionsnedsättningar samt av arbete inom myndighetsutövning är meriterande. Du har goda kunskaper om gällande lagstiftning, erfarenhet av dokumentation samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. För att bli framgångsrik i arbetet krävs att du är stabil och trygg i dig själv, bidrar till ett gott samarbetsklimat samt är empatisk och tydlig i mötet med brukare. Viktigt är också att du har ett gott omdöme och att du driver ditt arbete strukturerat och självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
