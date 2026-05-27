Biståndshandläggare
Gnesta kommun / Administratörsjobb / Gnesta Visa alla administratörsjobb i Gnesta
2026-05-27
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta kommun i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-27Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare på Biståndsenheten blir du en del av en kompetent och engagerad arbetsgrupp bestående av sju erfarna biståndshandläggare. Arbetsgruppen präglas av god samarbetsförmåga, ett öppet klimat och ett starkt kollegialt stöd. Här hjälps man åt, delar kunskap och erfarenheter och har samtidigt trevligt och roligt tillsammans i vardagen.
Som myndighetshandläggare blir du en del av ett team där du får ett varierande och utmanande ansvar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Ta emot ansökningar om insatser enligt socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Utreda och bedöma enskildas behov, förmågor och livssituation.
Besluta om lämpliga insatser och följa upp dem.
Samarbeta med andra professioner och aktörer i omvårdnadsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, alternativt annan likvärdig utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten.
Du har erfarenhet att utreda personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning enligt IBIC.
Du har goda kunskaper om gällande lagstiftning, erfarenhet av dokumentation samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
För att bli framgångsrik i arbetet krävs att du är stabil och trygg i dig själv, bidrar till ett gott samarbetsklimat samt är empatisk och tydlig i mötet med brukare. Viktigt är också att du har ett gott omdöme och att du driver ditt arbete strukturerat och självständigt.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
I vissa rekryteringar begär vi att du visar upp registerutdrag från Polismyndigheten. Detta är en del av vårt arbete för att skapa en trygg och säker verksamhet för barn, äldre och andra personer som kan vara särskilt utsatta.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327718". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965)
Västra Storgatan 15 (visa karta
)
646 80 GNESTA Kontakt
enhetschef
Mariola Mularczyk Mariola.Mularczyk@gnesta.se 0158275600 Jobbnummer
9929876