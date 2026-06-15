Administrativ operations koordinator
Experis AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2026-06-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Operations Coordinator till vår kunds dynamiska och högpresterande operativa team i Sverige.
Som en del av detta team blir du en del av deras hållbara vision - en energi för kommande generationer. Du blir en del av ett globalt team med en stark kultur där tillit och ansvar ger möjlighet att förverkliga idéer.
Exempel på arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Utföra tekniskt och/eller administrativt stöd, främst fördefinierade aktiviteter kopplade till serviceleverans och drift.
Hantera inkommande beställningar, förfrågningar och ärenden rörande produkter och/eller tjänster.
Ansvara för orderhantering för tilldelade kunder samt hantera och registrera kundinformation i affärssystem.
Ge support till kunder, både på distans och på plats, samt erbjuda första linjens support vid uppkomna problem.
Driva vidare komplexa ärenden och frågor till rätt funktion, såsom service- eller ledande tekniker samt operations managers.
Samarbeta med kunder och säljrepresentanter för att klargöra beställningar och frågor.
Delta i utredning och lösning av kommersiella och/eller tekniska problem.
Stödja teknisk rådgivning före och efter försäljning i samband med utveckling, implementering och drift av kundlösningar.Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Ett engagemang för förnybar energi och en vilja att bidra till omställningen.
Erfarenhet från liknande roller.
Mycket goda kunskaper i affärsengelska.
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, samt gärna erfarenhet av SAP.
Vi söker dig som har:
Ett säkerhets- och regelverkstänk
Stark administrativ och organisatorisk förmåga
Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt
Flexibilitet och initiativförmåga
Ett proaktivt arbetssätt och ansvarstagande
Driv för förbättring och utveckling
Förmåga att arbeta i team och skapa goda relationer
Hög integritet samt en positiv och engagerad inställning
Då du kommer att samarbeta med tekniker och partners är det viktigt att du har ett tydligt resultat- och kundfokus.
Övrig Info:
Period: 1/9 -2026 - 31/8 2027 (med möjlighet till förlängning)
Plats: Malmö med möjlighet att arbeta hybrid.
Omfattning: 100%
Anställning: Konsult hos jefferson Wells
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister inom bland annat sälj, ekonomi, inköp, HR och supply chain. Med djup branschkunskap och ett nära samarbete med både kunder och konsulter skapar vi träffsäkra matchningar som stärker verksamheter och ger våra kandidater goda möjligheter till långsiktig karriärutveckling. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i fler än 50 länder globalt och är en del av ManpowerGroup. Genom vårt starka nätverk och kontinuerliga inflöde av uppdrag kan vi erbjuda många spännande karriärmöjligheter hos attraktiva arbetsgivare. Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så känner du att den här tjänsten är rätt för dig - ansök redan idag! För frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
Vi ser fram emot din asnökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Södergatan 24 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Jenny Öster jenny.oster@manpower.se Jobbnummer
9964744