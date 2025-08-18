Bilvårdstekniker / rekonditionerare
Recolor AB / Servicepersonaljobb / Halmstad Visa alla servicepersonaljobb i Halmstad
2025-08-18
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recolor AB i Halmstad
RestorFX är ett franchisekoncept som finns i 45 länder i världen. Verksamheten består lackrestaurering, lackkonservering och lagning och rekonditionering av inredning och klädsel till fordon enligt egen patenterad metod.
Bendt Bil AB är en fullserviceanläggning i Halmstad för BMW, MINI, Hyundai, Mazda, Lotus, Opel, Peugeot, Citroen och Saab personbilar samt Opel, Peugeot och Citroen transportbilar. Vi är idag drygt 100 anställda som jobbar i en modern och trivsam arbets- och försäljningsmiljö. Vi säljer drygt 3.200 bilar per år och omsätter drygt 1,2 miljarder. För övrig information se www.bendtbil.se.
RestorFX , en del av Bendt Bil AB
söker nu
Bilvårdstekniker
Vi söker dig som har ett stort bilintresse samt tidigare arbetat med polering och rekonditionering av bilar på professionell eller hobbybasis.
Om du är intresserad av bilar och brinner för att serva kunder och tillgodose deras önskemål är detta perfekta jobb för dig. Vi strävar efter en långsiktig relation med goda utvecklings- och fördjupningsmöjligheter i ett väl sammantrimmat arbetslag där alla ställer upp för varandra.
Du får jobba med frihet under ansvar. Givetvis krävs att du är noggrann och välstrukturerad. Vi söker dig som gör "det lilla extra" för våra kunder och deras bilar och har en yrkesstolthet i ditt arbete.
Vi värdesätter även Ditt trevliga sätt så att du passar in i vårt övriga gäng. Krav körkort, god svenska i tal och skrift samt engelska. Någon formulering kring det.
Våra ledord är yrkesstolthet och glädje.
Frågor om tjänsterna kan ställas till Peter Larsson via: peter.larsson@bendtbil.se
.
Välkommen in med Din ansökan snarast till: info@bendtbil.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Maila in personligt brev och CV
E-post: info@bendtbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recolor AB
(org.nr 556956-3660)
Skruvgatan 8 (visa karta
)
302 44 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RestorFX Halmstad Kontakt
Peter Larsson peter.larsson@bendtbil.se 0793133120 Jobbnummer
9461862