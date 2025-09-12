Bilvårdare med tekniskt kunnande sökes

MK Manning AB / Servicepersonaljobb / Staffanstorp
2025-09-12


Bilvårdare med tekniskt kunnande sökes!

Vi på MK Manning söker nu en noggrann och engagerad bilvårdare till vårt team.

Publiceringsdatum
2025-09-12

Dina arbetsuppgifter
Tvätta och städa bilar (invändigt & utvändigt)

Dammsugning och rekond

Inspektion av fordon för att upptäcka eventuella fel och brister

Mindre service- och underhållsarbeten

Montering och enklare reparationer

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av bilvård eller liknande arbete

Är tekniskt kunnig och kan skruva/montera delar vid behov

Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer

Har körkort B

Kommunicerar på svenska eller engelska

Vi erbjuder:

En varierande och praktisk arbetsdag

Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom fordon och service

Ett trevligt team med god gemenskap

Tillsvidare- eller visstidsanställning beroende på överenskommelse

Start: Enligt överenskommelseArbetstid: DagtidPlats: StaffanstorpAnställningsform: Heltid via MK Manning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MK Manning AB (org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tomislav Kolobaric
tk@mkmanagement.se

Jobbnummer
9506911

