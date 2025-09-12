Bilvårdare med tekniskt kunnande sökes
2025-09-12
Bilvårdare med tekniskt kunnande sökes!
Dina arbetsuppgifter
Tvätta och städa bilar (invändigt & utvändigt)
Dammsugning och rekond
Inspektion av fordon för att upptäcka eventuella fel och brister
Mindre service- och underhållsarbeten
Montering och enklare reparationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bilvård eller liknande arbete
Är tekniskt kunnig och kan skruva/montera delar vid behov
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
Har körkort B
Kommunicerar på svenska eller engelska
Vi erbjuder:
En varierande och praktisk arbetsdag
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom fordon och service
Ett trevligt team med god gemenskap
Tillsvidare- eller visstidsanställning beroende på överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Plats: Staffanstorp
Anställningsform: Heltid via MK Manning
