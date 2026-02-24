Bilrekonditionerare
Bilsmidigt AB / Servicepersonaljobb / Upplands Väsby
2026-02-24
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
Vi vill göra det lika enkelt att köpa eller sälja en bil som det är att beställa en matkasse online. Vill du vara med på resan?
Som Bilrekonditionerare kommer du att ha varierande arbetsuppgifter såsom:
Rekonditionering av våra inkommande och utgående bilar
Byta hjul på bil vid behov
Polera bilar
För denna roll värdesätter vi stresstålighet samt ett öga för detaljer. Det är av oerhört stor vikt att kunna prioritera samt vara snabb i sitt sätt att jobba på. Att vara strukturerad och komma i tid är ett krav. Tidigare erfarenhet av bilrekonditionering är också meriterande. B-körkort och egen bil är ett krav.
Du utgår från vårt logistikcenter i Upplands Väsby.
Känns detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår expansiva resa framöver med stora utvecklingsmöjligheter.
OBS! Vi tar även emot ansökningar för extrajobb (deltid).
OBS! Ansökan sker digitalt och eventuella frågor besvaras endast via e-post (jobb@bilsmidigt.se
).
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9759413