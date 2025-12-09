Bilrekonditionerare
2025-12-09
Hej,
just nu söker vi anställda till vår bilvårds verksamhet.
Vi är intresserade av dig som har god arbetes moral och intresse för bilrekonditionering.
Vi söker helst dig med erfarenhet i branschen med det är inte ett måste om du har intresse att lära dig.
Anställningsform diskuteras efter vårt gemensamma intresse.
Vi välkomnar även sökande som är kvalificerad för någon typ av anställningsstöd.
biltvätt bilvårdare rekonditionerar
Öppen för alla
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Ringa : 0727218723
E-post: info@sergelsbilservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sergels Bilservice & Bilvård AB
(org.nr 556255-6604)
Sergelgatan 19 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Sergel bilservice AB Jobbnummer
9634952