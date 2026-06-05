Reseelektriker till entreprenadsprojekt
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Karlskrona Visa alla installationselektrikerjobb i Karlskrona
2026-06-05
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eLinked är ett svensk-norskt bemanningsföretag som verkar inom el- och industribranschen med fokus på att hyra ut tekniker, instrumentpersonal och ledande roller till några av Nordens största aktörer inom energi, industri och infrastruktur. Vi har över 300+ anställda elektriker/tekniker och erbjuder långa ramavtal och en trygg arbetsplats med fokus på trivsel.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
eLinked AB söker nu erfarna installationselektriker från södra Sverige för ett större entreprenadprojekt i sydöstra Sverige. Projektet omfattar nyproduktion och omfattande elinstallationer där du blir en viktig del av ett sammansvetsat montageteam.
Tjänsten är upplagd som ett rotationsarbete där du arbetar måndag till torsdag och är ledig fredag till söndag. För den som önskar finns även goda möjligheter att arbeta extra utöver ordinarie arbetstid.
Du utgår från din hemort och arbetar på projektorten under arbetsveckan. Boende tillhandahålls i närheten av arbetsplatsen.Dina arbetsuppgifter
Som installationselektriker kommer du att arbeta med:
Elinstallationer i nyproduktion och entreprenadprojekt
Kabeldragning och montage
Installation av belysning, kraft och data
Montering av elcentraler och fördelningar
Ritningsläsning och dokumentation
Samarbete med ledande montörer och övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen
Arbetet sker i projektform där säkerhet, kvalitet och samarbete står i fokus.KvalifikationerKvalifikationer
Fullständig elutbildning
ECY-certifikat eller motsvarande behörighet
Minst 2 års erfarenhet som installationselektriker
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
EntrepenadDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk. Du trivs med att arbeta på entreprenadprojekt och uppskattar variationen som kommer med arbete på annan ort. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och samarbetar väl med både kollegor och arbetsledning.
Vi erbjuder
God lön enligt erfarenhet och kompetens
Kollektivavtal enligt Installationsavtalet
Traktamente
Betald restid
Boende med eget rum under arbetsveckan
Rotation måndag–torsdag med ledighet fredag–söndag
Möjlighet till extraarbete för den som önskarSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta eLinked för mer information.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
371 65 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
eLinked Stockholm Kontakt
Konsultchef
Victor Barraza victor.barraza@elinked.se +46760027780 Jobbnummer
9950797