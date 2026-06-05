Amanuenser till forskargruppen Nutrition-Tarm-Hjärna
Örebro universitet / Pedagogjobb / Örebro Visa alla pedagogjobb i Örebro
2026-06-05
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Vi söker 1-2 amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.
Bakgrund
Forskargruppen Nutrition-Tarm-Hjärna-axeln prioriterar humanforskning för att förstå interaktioner mellan kost, mikrobiota, tarmhälsa och hjärnhälsa. Forskargruppen samarbetar över disciplinsgränser och har ett brett nätverk inom akademin såväl som näringslivet.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker amanuenser som under höstterminen 2026 medverkar i forskningsverksamhet med uppgiften att stödja pågående forskningsstudier. Uppgifterna varierar beroende på behov. Exempel på uppgifter är provinventering, digitalisering, förberelse av material till försökspersoner, rekrytering av försökspersoner, samt laborativt arbete. Fler uppgifter kan eventuellt tillkomma. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förväntas amanuensen bedriva egna studier på helfart.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och att du studerar vid Örebro universitet.
Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för forskningsfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter. Då kommunikationen om forskningsfrågor ofta sker på engelska förväntar vi oss att du känner dig bekväm med detta.
Information
Anställningen är 12,5 % under ca 4 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Amanuenser får anställas för högst ett år i taget. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av forskningsprojektledare Julia Rode, e-post: julia.rode@oru.se
eller enhetschef Alexander Persson, e-post: alexander.persson@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Intyg som stärker din behörighet (exempelvis Ladokutdrag)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig
Sista ansökningsdag är 2026-07-02. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-03825/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924), https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Fakultetsgatan 1 (visa karta
)
701 82 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro Universitet Kontakt
Enhetschef
Alexander Persson alexander.persson@oru.se Jobbnummer
9950802