YH-utbildad inköpare/logistiker sökes till Voky
Voky AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-05
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Arbete som operativ inköpare på Voky
Har du tagit examen från en YH-utbildning i inköp eller logistik? Vill du arbeta som operativ inköpare i ett företag med visionen att revolutionera branschen?
Som inköpare på Voky kommer du rakt in i en utvecklingsinriktad och energirik miljö. I rollen som operativ inköpare ansvarar du för att ordrar hanteras effektivt och korrekt under hela processen från inköp till leverans, så att beställda produkter levereras i enlighet med det kunden beställt. Som inköpare är du spindeln i nätet mellan våra säljare, kunder och leverantörer.
Voky AB är ett av Sveriges största företag inom produktmedia, med ambitiösa tillväxtplaner för framtiden. De flesta inköp rör produkter som designas utifrån kundens önskemål. Inköpen genererar en stor mängd ordrar, och fokus ligger på effektiva flöden, digitalisering, automatisering och att hantera de avvikelser som uppstår.
Vem trivs hos oss
Vi motiveras och drivs av att överträffa våra kunders förväntningar. För att nå ökad effektivitet, kvalitet och kortare leveranstider arbetar vi utifrån "The Voky Way", vilket innebär standardiserade arbetssätt under ständig utveckling för att nå maximal optimering, kvalitet, kundnöjdhet och affärsnytta.
Om dig
Du är stresstålig, effektiv och noggrann. Du klarar att hantera ett högt tempo med många ordrar parallellt, har "koll på läget" och strävar efter att hitta sätt att förbättra våra arbetssätt och rutiner på.
Du har fallenhet för administrativt arbete, en förmåga att få saker gjorda och att ge god service. Du känner ägarskap för dina arbetsuppgifter och ser till att det du ansvarar för blir gjort i tid och med god kvalitet. Datorvana samt goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Voky AB
(org.nr 556815-9072)
Gillbergagatan 40 (visa karta
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582 73 LINKÖPING Jobbnummer
9950795