Bilplåtslagare/Bilskade- och karosserireparatör

Skarpnäcks Skadecenter plåt & lack AB är en verkstad med möjligheter.
Vi arbetar med alla slags märken och kan göra alla möjliga reparationer .
Nu söker vi på Skarpnäcks Skadecenter Plåt & Lack AB en lackerare/plåtslagare. Vi söker dig som är själv gående ,För oss i Skarpnäck skadecenter är kundnöjdhet samt kvalité på våra tjänster den mest centrala i verksamheten.
Du förväntas därför vara noggrant och ansvarsfull i dina arbetsuppgifter samt vara flexibel och lätt att samarbeta med. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, därför är det viktigt att du klarar av enmansarbete samt att arbeta i team med kollegor. Arbetet omfattar både lättare plåtarbete/grundarbete och slutlackering.
Meriterande om du har erfarenhet av arbete med större fordon såsom buss och lastbil.
Önskvärt om du tidigare arbetat med .
Ansökningar eller frågor om tjänsten sker via mejl till: info@sscenter.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: info@sscenter.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skarpnäcks Skadecenter Plåt och Lack AB (org.nr 559054-7351)
Fraktflygargatan 6B (visa karta)
128 30  SKARPNÄCK

Arbetsplats
Skarpnäcks Skadecenter Plåt & Lack

Jobbnummer
9557548

