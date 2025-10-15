Bilplåtslagare/Bilskade- och karosserireparatör
2025-10-15
Skarpnäcks Skadecenter plåt & lack AB är en verkstad med möjligheter.
Vi arbetar med alla slags märken och kan göra alla möjliga reparationer .
Nu söker vi på Skarpnäcks Skadecenter Plåt & Lack AB en lackerare/plåtslagare. Vi söker dig som är själv gående ,För oss i Skarpnäck skadecenter är kundnöjdhet samt kvalité på våra tjänster den mest centrala i verksamheten.
Du förväntas därför vara noggrant och ansvarsfull i dina arbetsuppgifter samt vara flexibel och lätt att samarbeta med. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, därför är det viktigt att du klarar av enmansarbete samt att arbeta i team med kollegor. Arbetet omfattar både lättare plåtarbete/grundarbete och slutlackering.
Meriterande om du har erfarenhet av arbete med större fordon såsom buss och lastbil.
Önskvärt om du tidigare arbetat med .
Ansökningar eller frågor om tjänsten sker via mejl till: info@sscenter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: info@sscenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skarpnäcks Skadecenter Plåt och Lack AB
(org.nr 559054-7351)
Fraktflygargatan 6B (visa karta
)
128 30 SKARPNÄCK Arbetsplats
Skarpnäcks Skadecenter Plåt & Lack Jobbnummer
9557548