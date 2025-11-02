Bilmekaniker
Bokenäs Bil & Maskin Söker nu fler duktiga Bilmekaniker till vår anläggning i Uddevalla.
Vi utför sedan starten 2012 arbeten på de flesta bilmärkena inklusive dess extrautrustning.
Vi är auktoriserad verkstad och återförsäljare för KGM & Maxus.
Förutom Bilverkstad så bedriver vi även Traktor/Maskinförsäljning med tillhörande verkstad och butik.
Företaget är i stark tillväxt och behöver fler duktiga medarbetare som kan hjälpa vårt team att fortsatt upfylla den höga servicegrad vi satt som standard för våra kunder.
Du som söker tjänsten har minst 2 år erfarenhet av liknande yrken.
Du talar och skriver Svenska språket utan problem och kan läsa engelsk text.
Du har ett genuint intresse för bilar och elektronik. Då vår försäljning av elfordon ökar är du också intresserad av att vidareutbilda dig inom detta ämne.
Övriga kompetenser är meriterande men inget krav då våra mekaniker löpande får de specifika utbildningar och certifikat som krävs för att kunna arbeta säkert och leverera kvalitet.
Arbetsuppgifter varierar efter kompetens och och önskemål. Hos oss är alla lika engagerade och får ta del av alla uppdrag. Dina arbetsuppgifter kan ena dagen bestå av att leveransserva och extrautrusta en ny bil till att dagen efter felsöka och reparera elektronik. Vi erbjuder ett varierande arbete. Då företaget är i stark tillväxt finns det i din roll som servicetekniker stor utvecklingspotential .
Vi har ingen möjlighet att ta emot obokade fysiska möten. Är du intresserad av tjänsten så Skicka ett mail till magnus@bokenasbil.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
