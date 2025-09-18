Bilmekaniker
2025-09-18
Smajl Car service utökar och söker därmed en ny medarbetare
Vi är en märkesoberoende verkstad som ligger i Årsta.
Vi utför de flesta jobb när det kommer till personbilar & lätta lastbilar, även reparationer av tunga lastbilar kan förekomma.
Det är en stor fördel om du har några års erfarenhet ifrån samma yrke, du bör även vara en duktig "Problemlösare" som kan jobba på egen hand.
Att kunna uttrycka sig i tal & skrift ser vi som en självklarhet, då viss kundkontakt förekommer.
Vi jobbar mestadels med:
Service
mindre till medelstora reparationer
Felsökning
Däckskiften, inkl omläggning och balansering.
Vi ser gärna att du sänder din ansökan via Mail:Info@smajlcarservice.se
ange "Bilmekaniker" som referens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: info@smajlcarservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Bilmekaniker"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smajl Car Service AB
(org.nr 556880-6276) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9516090