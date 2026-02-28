Billackerare
Upplands Rekond & lack AB / Lackerarjobb / Uppsala Visa alla lackerarjobb i Uppsala
2026-02-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Rekond & lack AB i Uppsala
Upplands Rekond & Lack AB Söker Erfaren lackerare
Är du en hantverksskicklig lackerare med öga för detaljer?
Upplands Rekond & Lack AB expanderar och söker nu en erfaren lackerare som kan hantera både grundarbete och lackering med precision.Publiceringsdatum2026-02-28Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av lackeringsarbete.
Gedigen kunskap inom grundarbete och slutlackering.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Stor vikt läggs vid noggrannhet och effektivitet.
Skicka in ansökan med CV och personligt brev till info@upplandsrekondlackab.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Mail
E-post: info@upplandsrekondlackab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Rekond & lack AB
(org.nr 559191-0491)
Verkstadsgatan 7 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Jobbnummer
9769386