Billackerare - heltid
2025-09-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Askersund
, Katrineholm
, Nyköping
, Västervik
Vi söker dig med erfarenhet av billackering som kan hela processen från slipning, spackling och maskering till blandning och applicering av färg och klarlack. Arbetet innebär även reparation av lackskador, finisharbete samt att hålla ordning i verkstaden. Du är noggrann, har känsla för detaljer och trivs i verkstadsmiljö. B-körkort är ett krav och erfarenhet av plast- eller plåtreparationer är meriterande. Så ansöker du
2025-10-16
melsik.hassan@catchme.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Linköping".
Detta är ett heltidsjobb.

Catch Me AB (publ)
Barhällsgatan 12
582 39 LINKÖPING Körkort
Catch Me AB
CEO & Founder
Poyan Sandnell poyan.sandnell@catchme.se
9512425