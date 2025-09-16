Billackerare - heltid

Catch Me AB (publ) / Servicepersonaljobb / Linköping
2025-09-16


Vi söker dig med erfarenhet av billackering som kan hela processen från slipning, spackling och maskering till blandning och applicering av färg och klarlack. Arbetet innebär även reparation av lackskador, finisharbete samt att hålla ordning i verkstaden. Du är noggrann, har känsla för detaljer och trivs i verkstadsmiljö. B-körkort är ett krav och erfarenhet av plast- eller plåtreparationer är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Via mejl
E-post: melsik.hassan@catchme.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Linköping".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Catch Me AB (publ) (org.nr 559391-6264)
Barhällsgatan 12, (visa karta)
582 39  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Catch Me AB

Kontakt
CEO & Founder
Poyan Sandnell
poyan.sandnell@catchme.se

Jobbnummer
9512425

