Bilköpsrådgivare
Talent & Partner AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Vi är idag ca 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjebolag, här får du vara med och påverka och hjälpa till att hela tiden driva vår tillväxt i rätt riktning med fler och nöjdare kunder. Riddermark bil är ett utav Sveriges mest expansiva företag, den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Stolt leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi bygger och utvecklar egna IT-system om vi helt enkelt anser att det saknas tillräckligt bra sådana, och varje dag strävar vi efter att göra allting lite bättre. Våra medarbetare rekryteras främst för sina värderingar.
Vi expanderar och anställer nu en bilköpsrådgivare för att hjälpa ännu fler kunder med att göra trygga bilaffärer.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som bilköpsrådgivare på Riddermark Bil är du en mycket viktig del i vårt team och en ännu viktigare för våra kunder. Många av våra kunder efterfrågar hjälp och stöd av sin bil och där agerar du deras första viktiga kontakt hos oss.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att aktivt besvara frågor och agera stöd för kunderna i processen att köpa ny bil. Ditt ansvar är att via mail och telefon vara rådgivande support och ge den trygghet kunderna söker och svara på de frågor och funderingar kunden har. Ditt jobb görs ofta i bilaffärens tidiga fas där du svarar på frågor om bilar och processen att köpa bil.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att ha nära kontakt med kunderna är inte rädd att jobba via mail i första hand men även telefonbaserat och helt enkelt gillar att hålla kunden i handen i köpresan. Du drivs av att se till att hålla nära dialog med kunder och se till att hålla dem i handen, boka in provkörningar eller helt enkelt svara på alla dem frågor som kan uppstå i en bilköpsprocess. Vi tror att tjänsten passar bäst för dig med fordonsintresse och/eller erfarenhet från fordonsbranschen men detta är inte alls avgörande.
Rollbeskrivning
Gillar att arbeta i ett högt tempo med mycket eget ansvar.
Huvudansvar för all kundkontakt och uppföljning via mail och telefon i bilköpstillfället.
Se till att alla kunder alltid får svar i tid och alla svar de söker.
Ansvar att boka in provkörningar/bokningar till anläggningen.
I rollen ingår att jobba helg två helger per månad.
Personen i denna roll är ansiktet utåt och agerar föredömligt i kundkontakten i alla avseenden.
Du kommer jobba i kundsystemet Kundo.Kvalifikationer
Gillar att arbeta i ett högt tempo med mycket eget ansvar.
Van vid att driva och ansvara för en bra kundresa för bolagets bilköpskunder.
Har ett proaktivt och mycket serviceinriktat arbetssätt.
Har drivkraften att prestera och ambition att överträffa uppsatta mål på kundnöjdhet.
Är bekväm att jobba via mail och telefon, samarbeta med kunderna på ett positivt och förtroendeingivande sätt.
Gärna 2-3 års kundserviceerfarenhet.
Säljerfarenhet via telefonen är meriterande.
Högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning är meriterande.
Meriterande om du talar fler språk än engelska och svenska som behövs i rollen.Så ansöker du
I samarbete med Talent&Partner välkomnar vi din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Skicka dina ansökningshandlingar, inklusive CV och ett personligt brev, till work@talentpartner.se
. Se alla våra jobbmöjligheter på www.talentpartner.se. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763), http://talentpartner.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9485897