Bibliotekarie
Tellusskolan AB / Bibliotekariejobb / Linköping Visa alla bibliotekariejobb i Linköping
2026-03-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tellusskolan AB i Linköping
, Enköping
, Stockholm
, Österåker
eller i hela Sverige
Med kunskap, hälsosamma vanor och sunda värderingar ska barn och elever rustas inför mötet med den stora världen, en värld som växer ihop, digitaliseras och som fungerar i harmoni med naturen. Genom evidensbaserad pedagogik, en mångfald av erbjudanden och en välorganiserad verksamhet vill Tellusskolan bidra till nästa generations välbefinnande, kunnande och samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar för att skolbiblioteket ska ha en tydlig pedagogisk funktion vars främsta uppgift är att genom samverkan med pedagoger bidra till att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens samt skapa ett skolbibliotek för alla.
Tjänsten är en deltidstjänst, där omfattningen är 30% och kan i kombination med andra uppdrag på skolan utökas till högre tjänstegrad efter överenskommelse.
Du kommer att arbeta med att utveckla elevernas medie- och informationskunnighet och digitala kompetens, samt stärka elevernas läsengagemang och läsförmåga. Du arbetar läsfrämjande både i samarbete med skolans personal och på egen hand med elever och klasser. Du planerar och genomför undervisning och handleder elever både i bibliotek och klassrum. Du tar en aktiv del i skolområdets systematiska kvalitetsarbete när det gäller att bland annat stärka elevernas språkliga kompetens.
Du ansvarar för skolbiblioteket och arbetar för att biblioteket är en lärmiljö som är socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgängligt. Du verkar för att skolbiblioteket är en aktiv del i skolans värdegrundsarbete och demokratiska uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår medieplanering och inköp, cirkulation och mediehantering. Du förväntas delta i kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att utveckla skolbiblioteksverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som i första hand har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller i andra hand annan relevant akademisk examen. Meriterande är några års erfarenhet av skolbiblioteksarbete.
För att passa i den här rollen behöver du ha ett stort engagemang för barn och unga och deras lärande. Du har även en stark ambition att omsätta forskning och fördjupade ämneskunskaper till välfungerande skolbibliotekspraktik i samarbete med skolpersonalen på skolan.
Vi söker dig som har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra och skapa goda relationer med både elever och kollegor. Du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du tar även initiativ och ansvar för att arbetet går framåt oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du bidrar med nya idéer och perspektiv och ser ofta mer än en möjlig lösning i olika situationer.
Belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Tellusskolan Thea
Mitt i centrala Linköping, i den anrika byggnaden på Kungsgatan, ligger Thea Linköping, en skola med fyra paralleller och cirka 330 elever i årskurs 7-9. Thea är en del av Tellusskolan som driver två starka och efterfrågade varumärken; Robinsonskolorna i Enköping och Thea i Linköping och Bromma med sammanlagt runt 900 utbildningsplatser.
Vi är ett högstadium litet nog för att alla ska kunna känna varandra, men stort nog för att ha god ämnesbredd och många olika kompetenser. Genom vår retorikprofil, stärker vi elevernas förmåga att kommunicera, övertyga och tänka kritiskt - färdigheter som är avgörande för att möta framtidens utmaningar.
Hos oss möter du engagerade lärare som brinner för god elevkontakt. Stämningen på skolan präglas av kollegialt lärande och samarbete. Vi arbetar med positivt lärandestöd för att stärka både skolprestationer och sociala färdigheter hos våra elever. Genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner och förutsägbarhet skapar vi tillsammans en trygg studiemiljö.
Huvudman för Tellusskolan THEA är Tellusskolan II AB, som driver två skolor för grundskolans högre årskurser i Linköping och Stockholm.
Anställningsvillkor
Månadslön
Kollektivavtal
6 månaders provanställning
Deltidstjänst 30-100% i kombination med andra uppdrag på skolan.
Start senast höstterminen 2026. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Är du den vi söker? Ansök via formuläret nedan och ladda upp ditt CV. Personligt brev behövs inte.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före senaste ansökningsdag den 15 april, så tveka inte att ansöka redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Kontakt:
Rektor: Anders Noebe — Anders.Noebe@tellusskolan.se
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Tellusskolan AB
(org.nr 556808-6085)
Tellusskolan
9808811